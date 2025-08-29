Cu o problemă medicală, accidentat la coapsă în timpul unui antrenament al echipei Santos, Neymar ratează convocarea la naţionala Braziliei pentru meciurile din septembrie.

Absent de la lotul național din octombrie 2023, decarul celor de la Santos a fost convocat de Carlo Ancelotti în lotul preliminar al Braziliei. Dar, jucătorul a simţit o durere la coapsă la un antrenament, iar convocarea nu a mai venit.

Neymar, doi ani de absență de la națioana Braziliei

Apoi, căpitanul echipei Santos a fost menajat, iar clubul ar fi informat federaţia despre detectarea unui edem la coapsa jucătorului în vârstă de 33 de ani. Ancelotti a anunţat lista finală a naționalei. Brazilia va înfrunta Chile pe 4 septembrie şi Bolivia pe 9 septembrie.

Santos, clubul lui Neymar, intenţiona să-l menajeze la începutul săptămânii, pentru o eventuală revenire în competiţie, dar până la urmă el nu mai ajunge la naționala Braziliei.

Iată cum a explicat situația lui Neymar – Ancelotti:

”Neymar nu este lot, a avut o problemă minoră săptămâna trecută, dar nu trebuie să demonstreze nimic. Toată lumea îl cunoaște pe Neymar, echipa națională și toți fanii brazilieni. Neymar, ca toți ceilalți, trebuie să fie într-o formă fizică bună pentru a ajuta echipa să joace bine și să încerce să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială”.

Neymar vrea să revină curând la naționala Braziliei

Acum, a reacționat și Neymar, care și-a spus părerea în cazul neconvocării la națională, a problemei pe care o are:

”Succesul vine din dorință, determinare și perseverență în atingerea unui obiectiv. Chiar dacă nu îți atingi ținta, cei care caută și depășesc obstacolele vor face, cel puțin, lucruri admirabile”.

În sezonul 2024-2025, Neymar a adunat 21 de partide pentru Santos, a marcat de șase ori și a oferit trei pase decisive. Acum, el are o cotă de piață de numai 12 milioane de euro.

