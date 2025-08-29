În cadrul unei noi ediții a emisiunii Fața la Joc, invitatul a fost Anamaria Prodan, care a discutat despre cele mai importante subiecte din sportul românesc și internațional. A vorbit și despre noua perspectivă spre care s-a îndreptat în fotbal, fiind, cumva, finanțator la formația de Liga 3 – Voința Crevedia.

În cadrul emisiunii, Anamaria Prodan a comentat imagini de arhivă pregătite de realizatori și a analizat șansele la titlu ale marilor favorite din Premier League, competiție transmisă integral în direct pe VOYO.

Ananaria Prodan ajută Voința Crevedia, formație din Liga 3

Personalitate puternică și una dintre cele mai cunoscute femei din fotbalul românesc, Anamaria Prodan are o carieră impresionantă. A fost președinte și manager general la mai multe cluburi din România, printre care Gloria Bistrița, Concordia Chiajna și Universitatea Cluj, iar ca impresară FIFA a intermediat transferuri importante, cel mai notabil fiind cel al lui Nicușor Stanciu la Anderlecht, pentru 10 milioane de euro.

De ceva timp, Prodan a început să se implice la formația Voința Crevedia, care a promovat din Liga 4 în Liga 3 în această vară. A precizat că a ajutat inclusiv financiar echipa, dar și că acolo evoluează cei mai buni tineri pe care îi impresariază.

Printre cei ajunși la Voința Crevedia se numără chiar și fiul ei, Bebeto.

”Ajut Crevedia, echipa de fotbal. Se numește Voința Crevedia. George Bozieru este minunat, cred că va fi un antrenor incredibil.

Am ajutat echipa puțin și financiar, am foarte mulți jucători tineri foarte talentați acolo. Nu m-am săturat de fotbal. Fotbalul e pasiunea vieții mele!

A semnat și Bebeto, mulți jucători tineri pe care îi am sunt acolo. Vom încerca să promovăm în Liga 2, să promovăm jucătorii tineri, le dăm șansă.

Pare că degeaba mizăm pe regula under. Câți underi am avut pe teren în fotbalul internațional? Despre asta e vorba! Eu vreau să promovez tinerii și am găsit un loc unde se vrea asta.

(N.r. – Sunt bani la Crevedia dacă va promova în Liga 2?) Dacă ai idee să faci un buget corect și dacă lucrezi bine cu tinerii, sunt bani!”, a spus Anamaria Prodan în emisiunea Fața la Joc.

Voința Crevedia vrea să ajungă în Liga 2

Cu un lot în care există și fotbaliști străini convocați la echipele lor naționale, Voința Crevedia a câștigat titlul de campioană în Liga 4 - județul Dâmbovița. Apoi, s-a impus și în barajul pentru promovare și a urcat în Liga 3.

A fost primul titlu de campioană județeană pentru trupa din Crevedia după o pauză de 41 de ani. În lotul dâmbovițenilor se află internaționalul moldovean de tineret Alexandru Tabuncic (fundaș) sau portarul-golgheter camerunez Andy Faunya Atabong Nkea.

