OFICIAL OUT! Încă o plecare de la Dinamo: „Multă baftă în noua ta provocare!”

OUT! Încă o plecare de la Dinamo: „Multă baftă în noua ta provocare!” Volei
SPORT.RO
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Mutările continuă la echipa din Ștefan cel Mare.

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Andra CojocaruDinamo Bucuresti
Din articol

Clubul din Ștefan cel Mare a anunțat despărțirea de Andra Cojocaru, una dintre componentele echipei naționale a României.

Anunțul a fost făcut vineri, prin intermediul rețelelor sociale.

„Mulțumim, Andra! Am avut un sezon frumos petrecut împreună. Ne bucurăm că ai făcut parte din proiectul nostru. Îți mulțumim pentru tot efortul depus. Îți dorim mult succes la echipa națională în această vară și de asemenea multă baftă în noua ta provocare!”, au transmis oficialii clubului.

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Andra Cojocaru are un CV „bazat”

În vârstă de 22 de ani, Andra Cojocaru măsoară 1,87 metri. De-a lungul carierei, aceasta a evoluat pentru Volei Alba Blaj și Rapid București.

Alături de Alba Blaj a cucerit titlul de campioană a României și a disputat o finală de CEV Cup, iar în tricoul Rapidului a jucat finala Cupei României și a obținut o medalie de bronz.

Despărțirea vine după un sezon solid pentru Dinamo, formație care a încheiat campionatul pe locul 3 în Divizia A1 și a ajuns până în finala Cupei României.

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