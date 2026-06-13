Clubul din Ștefan cel Mare a anunțat despărțirea de Andra Cojocaru, una dintre componentele echipei naționale a României.

Anunțul a fost făcut vineri, prin intermediul rețelelor sociale.

„Mulțumim, Andra! Am avut un sezon frumos petrecut împreună. Ne bucurăm că ai făcut parte din proiectul nostru. Îți mulțumim pentru tot efortul depus. Îți dorim mult succes la echipa națională în această vară și de asemenea multă baftă în noua ta provocare!”, au transmis oficialii clubului.