Antrenorul echipei Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Adrian Mazilu (19 ani) va semna un contract cu gruparea bucureşteană după ce va efectua vizita medicală şi a precizat că acesta este exact genul de jucător pe care îl căuta.

Adrian Mazilu, lovitura dată de Dinamo pe piața transferurilor. Cum l-a descris Zeljko Kopic



"Mazilu efectuează în prezent un control medical şi cred că transferul lui va fi bine în cele din urmă. Cunoaştem totul despre el, despre accidentările lui. Am vorbit deja cu el şi este bucuros să ni se alăture. Mazilu este genul de jucător pe care îl căutam, tânăr, cu mult potenţial. Tot ce am văzut la el înainte de accidentare a fost la cel mai înalt nivel. Acum încă suferă, are unele probleme, dar el reprezintă un proiect de viitor, nu îl transferăm pentru a-l arunca în teren în 3-4-5 zile. Dar am încredere în echipa mea. Sunt sigur că el se va reface complet şi va fi la un nivel mai bun decât cel de dinaintea accidentării. Obiectivul nostru este să aducem jucători de perspectivă pentru a nu schimba lotul în fiecare vară sau iarnă. Eu îmi doresc să construiesc o echipă care să fie competitivă pentru o perioadă mai lungă", a explicat tehnicianul.

În ceea ce priveşte meciul cu FC Hermannstadt de pe teren propriu, Kopic a menţionat că echipa sa trebuie să se ridice la cel mai bun nivel al său pentru a obţine cele trei puncte.



"Echipa este într-o formă bună. Avem 10 puncte în clasament şi după victoria cu Universitatea Cluj moralul jucătorilor este la un nivel bun. În ceea ce o priveşte pe Hermannstadt, pot să spun că am un mare respect faţă de antrenorul Marius Măldărăşanu şi munca lui. Adversarii noştri au învins Farul în ultima etapă, aşa că în faţa noastră se află un alt meci foarte greu. Va trebui să ne ridicăm la cel mai bun nivel al nostru pentru a obţine încă trei puncte. În continuare nu ne putem baza pe Mărginean şi Perica, ei urmează un program de recuperare separat de restul echipei după accidentare. Şi cred că după pauza provocată de meciurile naţionalei ei vor reveni în lot", a mai spus antrenorul croat.



Dinamo întâlneşte formaţia FC Hermannstadt, sâmbătă, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a Superligii.

