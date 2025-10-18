VIDEO Campionul Compagno: imagini fabuloase din Coreea cu golul său și sărbătoarea titlului

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gonit de Becali de la FCSB, vârful italian de 29 de ani tocmai a obținut cea mai mare performanță din cariera sa de până acum în K-League.

TAGS:
Andrea CompagnoJeonbuk HyundaiCoreea de Sud
Din articol

România va avea mereu un loc special în inima lui Andrea Compagno! Pentru că transferul în Superliga noastră, la Craiova lui Mititelu, i-a schimbat cariera. În mod spectaculos!

În 2020, când „ateriza“ în Bănie, Compagno avea niște trofee câștigate cu o echipă din... San Marino. Vorbim despre Tre Fiori. Asta după niște ani, în care se zbătuse în ligile inferioare din Italia. 

Astăzi, Andrea Compagno tocmai a devenit campion în K-League, în Coreea de Sud. Adică, în al doilea cel mai puternic campionat din Asia, după J-League (primul eșalon al Japoniei). Și ce triumf pentru fostul star al FCSB-ului. Acesta a marcat primul gol al unei victorii prin care actuala sa echipă, Jeonbuk Hyundai Motors, a cucerit al 10-lea titlu din istoria clubului.

Compagno, campion sub comanda legendarului Gustavo Poyet

Contribuția lui Compagno, la performanță de astăzi, a fost una uriașă! Sport.ro a arătat aici cifrele excelente ale italianului din acest sezon. Ele au valorificat la maxim munca antrenorului Gustavo Poyet (57 de ani).

Fostul star al lui Chelsea a preluat Jeonbuk, la finalul anului 2024, după un sezon catastrofal pentru formația sud-coreeană. În campionatul precedent, Jeonbuk cu greu a evitat retrogradarea. Pentru ca, astăzi, la un an distanță, să fie campioana din K-League!

La interviul său de după triumful de astăzi, înainte de a fi asaltat și stropit de jucătorii săi, Poyet fix asta a subliniat: transformarea echipei. „O performanță uriașă. Pentru că puțini ne dădeau șanse la titlu. Mai ales că, după sezonul trecut, a existat o părere proastă despre mulți dintre acești jucători“, a declarat antrenorul uruguyan, fost coleg cu Dan Petrescu, la Chelsea Londra.

Compagno a dansat alături de colegii săi

Imediat după meciul Jeonbuk – Suwon (2-0), care a decis campioana cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Compagno și colegii săi au dat drumul la sărbătoare.

Italianul a filmat cu telefonul dansul colegilor săi localnici și s-a bucurat, precum un copil, pentru cel mai important triumf fotbalistic pe care l-a avut până acum. Imaginile oferite de Sport.ro aici vorbesc de la sine despre bucuria lui Compagno.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
ARTICOLE PE SUBIECT
Becali &icirc;și dă &bdquo;palme&ldquo;: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!
Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!
&Icirc;ncă o &rdquo;țeapă&rdquo; la FCSB, după Compagno?! Gigi Becali, pe punctul să dea cu piciorul la un milion de euro
Încă o ”țeapă” la FCSB, după Compagno?! Gigi Becali, pe punctul să dea cu piciorul la un milion de euro
Compagno, ce pierdere pentru FCSB: aruncat de Becali, e la un pas de o performanță majoră
Compagno, ce pierdere pentru FCSB: aruncat de Becali, e la un pas de o performanță majoră
ULTIMELE STIRI
FCSB, de r&acirc;sul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
FCSB, de râsul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos &icirc;n repriza secundă și realizează surpriza campionatului
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos în repriza secundă și realizează surpriza campionatului
Fulham - Arsenal 0-1, &icirc;n exclusivitate acum pe VOYO
Fulham - Arsenal 0-1, în exclusivitate acum pe VOYO
FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a &icirc;nscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru
FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a înscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru
Rom&acirc;nia, la &icirc;nălțime: naționala masculină de tenis de masă, &icirc;n finala Europeană! Ora meciului
România, la înălțime: naționala masculină de tenis de masă, în finala Europeană! Ora meciului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Becali &icirc;și dă &bdquo;palme&ldquo;: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Victor Pițurcă a numit echipa din Rom&acirc;nia cu care ar semna: &bdquo;Acolo aș reveni!&rdquo;

Victor Pițurcă a numit echipa din România cu care ar semna: „Acolo aș reveni!”

Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos &icirc;n repriza secundă și realizează surpriza campionatului

Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos în repriza secundă și realizează surpriza campionatului

Cu lacrimi &icirc;n ochi, Costel G&acirc;lcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: &rdquo;Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu&rdquo;

Cu lacrimi în ochi, Costel Gâlcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: ”Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu”

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, &icirc;n Olanda

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda

Pep Guardiola &icirc;l vrea &icirc;napoi! Starul plecat de la City face ravagii la noua echipă: &bdquo;Mi-ar plăcea să &icirc;l am&rdquo;

Pep Guardiola îl vrea înapoi! Starul plecat de la City face ravagii la noua echipă: „Mi-ar plăcea să îl am”



Recomandarile redactiei
FCSB, de r&acirc;sul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
FCSB, de râsul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a &icirc;nscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru
FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a înscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos &icirc;n repriza secundă și realizează surpriza campionatului
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos în repriza secundă și realizează surpriza campionatului
Improvizația lui Gigi Becali a eșuat! Eroarea care a dus la un penalty pentru Metaloglobus
Improvizația lui Gigi Becali a eșuat! Eroarea care a dus la un penalty pentru Metaloglobus
PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, &icirc;n Olanda
PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda
Alte subiecte de interes
Andrea Compagno, foarte aproape de cel mai bun sezon din carieră! C&acirc;t valorează acum fostul atacant de la FCSB
Andrea Compagno, foarte aproape de cel mai bun sezon din carieră! Cât valorează acum fostul atacant de la FCSB
Andrea Compagno, ex-FCSB, strălucește &icirc;n China! La c&acirc;te goluri a ajuns
Andrea Compagno, ex-FCSB, strălucește în China! La câte goluri a ajuns
Ce au remarcat jurnaliștii din Coreea de Sud, după ce Dan Petrescu a lăsat pe ultimul loc cea mai mare echipă din țară
Ce au remarcat jurnaliștii din Coreea de Sud, după ce Dan Petrescu a lăsat pe ultimul loc cea mai mare echipă din țară
Cum a reacționat MM Stoica după ce a aflat că Dan Petrescu va fi demis din Coreea de Sud
Cum a reacționat MM Stoica după ce a aflat că Dan Petrescu va fi demis din Coreea de Sud
Moment rar după prima medalie a Coreei de Nord la JO 2024: Adevăratul spirit al Jocurilor Olimpice
Moment rar după prima medalie a Coreei de Nord la JO 2024: "Adevăratul spirit al Jocurilor Olimpice"
Cum arată ierarhia pe medalii după primele 4 zile de la Jocurile Olimpice de la Paris: Asia domină Top 5!
Cum arată ierarhia pe medalii după primele 4 zile de la Jocurile Olimpice de la Paris: Asia domină Top 5!
CITESTE SI
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

stirileprotv Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi &icirc;ncă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

stirileprotv Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre &icirc;nt&acirc;lnirea cu Donald Trump

stirileprotv Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!