România va avea mereu un loc special în inima lui Andrea Compagno! Pentru că transferul în Superliga noastră, la Craiova lui Mititelu, i-a schimbat cariera. În mod spectaculos!
În 2020, când „ateriza“ în Bănie, Compagno avea niște trofee câștigate cu o echipă din... San Marino. Vorbim despre Tre Fiori. Asta după niște ani, în care se zbătuse în ligile inferioare din Italia.
Astăzi, Andrea Compagno tocmai a devenit campion în K-League, în Coreea de Sud. Adică, în al doilea cel mai puternic campionat din Asia, după J-League (primul eșalon al Japoniei). Și ce triumf pentru fostul star al FCSB-ului. Acesta a marcat primul gol al unei victorii prin care actuala sa echipă, Jeonbuk Hyundai Motors, a cucerit al 10-lea titlu din istoria clubului.
Compagno, campion sub comanda legendarului Gustavo Poyet
Contribuția lui Compagno, la performanță de astăzi, a fost una uriașă! Sport.ro a arătat aici cifrele excelente ale italianului din acest sezon. Ele au valorificat la maxim munca antrenorului Gustavo Poyet (57 de ani).
Fostul star al lui Chelsea a preluat Jeonbuk, la finalul anului 2024, după un sezon catastrofal pentru formația sud-coreeană. În campionatul precedent, Jeonbuk cu greu a evitat retrogradarea. Pentru ca, astăzi, la un an distanță, să fie campioana din K-League!
La interviul său de după triumful de astăzi, înainte de a fi asaltat și stropit de jucătorii săi, Poyet fix asta a subliniat: transformarea echipei. „O performanță uriașă. Pentru că puțini ne dădeau șanse la titlu. Mai ales că, după sezonul trecut, a existat o părere proastă despre mulți dintre acești jucători“, a declarat antrenorul uruguyan, fost coleg cu Dan Petrescu, la Chelsea Londra.
Compagno a dansat alături de colegii săi
Imediat după meciul Jeonbuk – Suwon (2-0), care a decis campioana cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Compagno și colegii săi au dat drumul la sărbătoare.
Italianul a filmat cu telefonul dansul colegilor săi localnici și s-a bucurat, precum un copil, pentru cel mai important triumf fotbalistic pe care l-a avut până acum. Imaginile oferite de Sport.ro aici vorbesc de la sine despre bucuria lui Compagno.