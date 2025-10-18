Astăzi, Andrea Compagno tocmai a devenit campion în K-League, în Coreea de Sud. Adică, în al doilea cel mai puternic campionat din Asia, după J-League (primul eșalon al Japoniei). Și ce triumf pentru fostul star al FCSB-ului. Acesta a marcat primul gol al unei victorii prin care actuala sa echipă, Jeonbuk Hyundai Motors, a cucerit al 10-lea titlu din istoria clubului.

În 2020, când „ateriza“ în Bănie, Compagno avea niște trofee câștigate cu o echipă din... San Marino. Vorbim despre Tre Fiori. Asta după niște ani, în care se zbătuse în ligile inferioare din Italia.

România va avea mereu un loc special în inima lui Andrea Compagno! Pentru că transferul în Superliga noastră, la Craiova lui Mititelu, i-a schimbat cariera. În mod spectaculos!

Compagno, campion sub comanda legendarului Gustavo Poyet

Contribuția lui Compagno, la performanță de astăzi, a fost una uriașă! Sport.ro a arătat aici cifrele excelente ale italianului din acest sezon. Ele au valorificat la maxim munca antrenorului Gustavo Poyet (57 de ani).

Fostul star al lui Chelsea a preluat Jeonbuk, la finalul anului 2024, după un sezon catastrofal pentru formația sud-coreeană. În campionatul precedent, Jeonbuk cu greu a evitat retrogradarea. Pentru ca, astăzi, la un an distanță, să fie campioana din K-League!

La interviul său de după triumful de astăzi, înainte de a fi asaltat și stropit de jucătorii săi, Poyet fix asta a subliniat: transformarea echipei. „O performanță uriașă. Pentru că puțini ne dădeau șanse la titlu. Mai ales că, după sezonul trecut, a existat o părere proastă despre mulți dintre acești jucători“, a declarat antrenorul uruguyan, fost coleg cu Dan Petrescu, la Chelsea Londra.

Compagno a dansat alături de colegii săi

Imediat după meciul Jeonbuk – Suwon (2-0), care a decis campioana cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Compagno și colegii săi au dat drumul la sărbătoare.

Italianul a filmat cu telefonul dansul colegilor săi localnici și s-a bucurat, precum un copil, pentru cel mai important triumf fotbalistic pe care l-a avut până acum. Imaginile oferite de Sport.ro aici vorbesc de la sine despre bucuria lui Compagno.

