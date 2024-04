Cum a reacționat MM Stoica după ce a aflat că Dan Petrescu va fi demis din Coreea de Sud

Antrenorul român, care a semnat cu Jeonbuk Hyundai în iunie 2023, va părăsi echipa după meciul din weekend cu Gangwon, potrivit publicației Sports Donga.

Numele său a fost deja asociat cu o revenire la CFR Cluj, echipă pe care a mai pregătit-o în trei rânduri și alături de care a câștigat de patru ori titlul în Superliga României.

MM Stoica: ”E o distanță care ne separă”

MM Stoica, managerul general de la FCSB și fostul colaborator al lui Petrescu de la Unirea Urziceni, a reacționat la aflarea veștii că Petrescu va deveni liber de contract. Acesta nu crede că CFR Cluj mai poate emite, oricum, pretenții la titlu în acest final de sezon.

„Normal! (n.r. - dacă e o veste proastă pentru FCSB). Doar că e o distanță care ne separă acum de CFR și nu-i văd pe CFR plecând cu puncte din Giulești. Tachtsidis lipsește, antrenor va fi Hoban înțeleg.

OK, tot timpul spui că atunci când se schimbă antrenorul, jucătorii vor să-i demonstreze antrenorului că merită să joace, dar aici e vorba de interimar. Și noi am avut aceeași situație când a plecat Nicolae Dică, am fost cu Pinti interimar”, a spus MM Stoica, la OrangeSport.

„Dan Petrescu nu avea o direcție clară!”

Presa din Coreea de Sud notează că o despărțire „era de așteptat”, din cauza „situației mizerabile din startul sezonului”. „Clubul a făcut ceea ce trebuia”, subliniază Sports Donga, care amintește că Jeonbuk are nouă titluri de campioană în Coreea de Sud.

„Nu doar rezultatele au fost patetice, ci și atmosfera de la echipă. Pe măsură ce jocul letargic a continuat, fotbaliștii și-au pierdut încrederea, iar în cadrul clubului au existat îndoieli cu privire la Dan Petrescu, care nu avea o direcție clară”, scriu jurnaliștii asiatici.

Sursa citată adaugă că Dan Petrescu este deja căutat ca să preia o echipă din România, după eșecul din Coreea de Sud. 38 de meciuri are „Bursucul” pe banca lui Jeonbuk: 15 victorii, 11 egaluri și 12 eșecuri.