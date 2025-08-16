Derby-ul etapei a 6-a din SuperLigă, Rapid – FCSB, programat duminică, 18 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională, va începe cu un moment special pentru giuleșteni.



Daniel Pancu va da lovitura de start în Rapid - FCSB



Rapid a anunțat că Daniel Pancu (48 de ani), unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria clubului, va da lovitura de start chiar în ziua în care își sărbătorește aniversarea.



„Pancone” este o legendă în Giulești, cu 302 meciuri și 113 goluri pentru Rapid. În tricoul vișiniu a cucerit titlul (1999) și trei Cupe ale României (1998, 2002, 2006).

