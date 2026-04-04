Florinel Coman numără zilele până la terminarea sezonului 2025-2026! Pentru că, în momentul căderii cortinei peste această campanie, fostul star al FCSB-ului poate spera la „evadarea“ din Qatar.

Aici, la Al-Gharafa, Florinel a fost „îngropat“ ca fotbalist. Iar căderea sa l-a șocat și pe László Bölöni (73 de ani), după cum Sport.ro a arătat aici. Pe fondul acestei situații, Coman a pierdut și echipa națională. Ultima sa convocare datează din noiembrie 2024, de la un meci România – Cipru din Nations League. Și, când vedem care e statutul lui Coman, la Al-Gharafa, ne dăm seama de ce fostul golgheter al roș-albaștrilor a ieșit din circuitul naționalei.

Florinel Coman, retrimis pe banca de rezerve

În ciuda unui start de an promițător, cu două goluri în primele sale trei meciuri pentru Al-Gharafa, Coman s-a stins, ulterior. În ultimele sale nouă apariții, la formația din Doha, Coman a fost zero barat! Niciun gol, nicio pasă de gol.

Pe fondul acestei situații, antrenorul Pedro Martins a arătat, încă o dată, că Florinel nu e un om important în planurile sale tactice. Pentru că, inclusiv în meciul din această seară din campionat, Al-Duhail – Al-Gharafa (ora 20:30), Coman a fost lăsat pe banca de rezerve, după cum au anunțat arabii.