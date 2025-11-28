Florinel Coman a plecat din România, în vara anului trecut, pe cai mari. În momentul transferului, la Al-Gharafa, el era un marcator constant, la FCSB, dar și în circuitul naționalei.

Între timp, s-a ales praful de golgheterul Coman și de cariera sa internațională! Sport.ro a arătat aici situația dezolantă în care a ajuns fostul star al FCSB-ului, după transferul său pe bani mulți, la Al-Gharafa. Și fiecare săptămână readuce, practic, reconfirmarea unei realități incontestabile: până nu va pleca de sub comanda portughezului Pedro Martins, antrenor care nu-l are la inimă, Florinel va juca un meci și va sta vreo trei pe bară!

Coman, nici măcar în lot în cupă!

La începutul săptămânii, Coman a fost integralist într-un meci din Liga Campionilor în care a reușit și o fază foarte spectaculoasă oferită de Sport.ro aici. Ce-i drept, trimiterea sa pe teren din primul minut și menținerea sa pe gazon până la ultimul fluier au avut niște explicații triste, prezentate de Sport.ro aici.

Astăzi, la patru zile după ce a jucat în Champions League, Coman a dispărut, din nou, din echipa celor de la Al-Gharafa. Pentru că Pedro Martins nu l-a inclus în lot, pentru meciul din cupă cu Lusail. Cupa Qatarului era competiția în care Coman primea, de obicei, minute, în condițiile în care, în campionat, e ca și inexistent. Dovadă și cele 14 minute adunate aici, de când a început sezonul, în august!

Pentru Coman, următoarea ocazie, de a prinde măcar lotul celor de la Al-Gharafa, va fi tot într-un meci de cupă. Pe 4 decembrie, echipa sa va întâlni Al-Waab, de la ora 16:00, ora României.

