Campionatul românesc ne convinge, periodic, că are un nivel atât de scăzut, încât cifrele și rezultatele de aici sunt irelevante pentru evaluarea jucătorilor.

Cazul Florinel Coman e încă o dovadă, în acest sens. În ultimele sale două sezoane, la FCSB, Coman era de neoprit: 29 de goluri și 22 de pase de gol! Ce a făcut însă Coman, după plecarea din România? În ultimele 15 luni, același star al Superligii noastre are 6 goluri și 9 pase de gol. Vorbim despre un bilanț deosebit de slab, pentru un jucător ofensiv, de la care așteptările erau cu totul altele.

Drama lui Coman e că, de când a părăsit România, a eșuat nu la o echipă, ci la două, având în vedere că s-a „lipit“ de bancă, atât la Al-Gharafa, cât și la Cagliari!

Florinel Coman face un an de când a pierdut echipa națională

Pe fondul căderii lui Coman, la echipele sale de club, el a ieșit și din circuitul echipei naționale. Pe 18 noiembrie, se va împlini fix un an de la ultima prezență a fostului FCSB-ist printre tricolori. Atunci, cu ocazia meciului cu Cipru de la București, în ultima etapă din Nations League, Coman a fost încântător pe teren. Pentru că a marcat un gol și a oferit un assist, într-o victorie cu 4-1. Apoi, a urmat intrarea lui Florinel într-o „beznă fotbalistică“.

Coman s-a aflat și acum pe lista lărgită a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani), pentru meciurile cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), ultimele două din grupa H a preliminariilor CM 2026. Ca de obicei însă, a fost sărit din schemă, când s-a anunțat lotul final.

Explicația ține de faptul că Florinel e un jucător „de umplutură“, la Al-Gharafa, liderul din Qatar Stars League. De când a început sezonul, în august, Coman a „reușit“ să joace doar 343 de minute, în total. Bilanțul său? Dezolant: 2 goluri și 1 pasă de gol.

Coman, urmează meciul din competiția rezervelor

Într-o perioadă în care jucătorii importanți ai fotbalului internațional au fost convocați la echipele lor naționale, Florinel Coman a rămas, la Doha. Și se pregătește pentru meciul cu Al-Duhail de mâine (ora 18.00), în Cupa Qatarului. Vorbim despre competiția gândită, în primul rând, pentru jucătorii de rezervă, care nu prea sunt folosiți în campionat și în partidele din cupele asiatice.

Din păcate pentru Coman, în acest sezon, aparițiile sale au fost rare și în cupă, semn că antrenorul Pedro Martins abia așteaptă să se debaraseze de el, în ianuarie, ca să-i facă loc unui străin care să fie de folos echipei.

