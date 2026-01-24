Florinel Coman a avut nevoie de vreun an și jumătate, ca să-și câștige locul, la Al-Gharafa!

Transferat la formația din Doha, în vara anului 2024, fostul golgheter al FCSB-ului abia acum a devenit o prezență constantă în primul 11, cu contribuții concrete pe teren. De la începutul anului 2026, Florinel are două goluri în trei partide pentru Al-Gharafa. Asta în condițiile în care, pe durata anului trecut, s-a confruntat cu o situație șocantă, descrisă de Sport.ro aici.

A doua reușită pentru Florinel, în 2026, a venit joi, în Supercupa Qatar / Emiratelor Arabe Unite. Meciul care a adus Al-Gharafa față în față cu Sharjah s-a decis după loviturile de departajare. În timpul regulamentar, scorul a fost egal, 1-1, deschiderea de scor venind după reușita lui Coman din minutul 64.

Chiar dacă a irosit șansa de a cuceri primul său trofeu în Asia, fostul fotbalist al FCSB-ului a descoperit latura profitabilă a unui eșec în zona arabă! Pentru că, potrivit jurnaliștilor din Qatar, Al-Gharafa a încasat 500,000 de euro pentru simpla ei prezență în Supercupa de joi! Prin comparație, Sharjah, formație care a plecat acasă cu un trofeu prestigios pe plan local, a încasat 1,000,000 de euro.

Florinel Coman poate deveni campion cu Al-Gharafa

Revenind la Florinel Coman, el a reușit să-și schimbe radical statutul, la Al-Gharafa! La începutul lunii decembrie, plecarea sa de la formația din Doha părea o chestiune iminentă. Pentru că românul, pur și simplu, nu juca. Dovadă și faptul că, în primele 11 etape din Qatar Stars League a adunat doar 14 minute pe teren!

Astăzi, Coman joacă meci de meci sub comanda lui Pedro Martins. Și, având în vedere că perioada de transferuri din Qatar se încheie pe 31 ianuarie, aproape sigur, Florinel va rămâne în acest sezon, la Al-Gharafa. Drept urmare, Coman e în fața unei performanțe importante.

În acest moment, când s-au scurs 13 din cele 22 de etape din Qatar Stars League, Al-Gharafa e lider cu un avans de cinci puncte față de locul 2. Așadar, Coman e în pole-position să câștige titlul cu Al-Gharafa, la capătul acestui sezon.

