Cosmos, unul dintre cele mai prestigioase branduri din fotbalul nord-american, a fost reactivat pe 14 februarie 2025 și urmează să fie debuteze în sezonul 2026 al USL League One.



Cosmos va evolua deocamdată în USL League One

Clubul este finanțat de Baye Adofo-Wilson, Erik Stover și Rocco B. Commisso, ultimul fiind un miliardar american care deține Mediacom, a cincea rețea de televiziune prin cablu ca mărime din SUA, și clubul Fiorentina. Echipa va evolua pe Hinchliffe Stadium din Paterson, New Jersey, așa că a renunțat la New York din titulatura sa, pentru că va juca pe teren propriu la 40 de kilometri distanță de metropola americană.



Clubul a mai funcționat între 1971 și 1985, când a fost administrat de Warner Communications și a participat în North American Soccer League (NASL) și Major Indoor Soccer League (MISL). De asemenea, între 2013-2020, Cosmos a avut acționari din Arabia Saudită, dar a refuzat participarea în Major League Soccer (MLS) și a jucat în acum defuncta North American Soccer League (NASL). Echipa reînființată acum va evolua în USL League One, a treia divizie a fotbalului din Statele Unite ale Americii. Giuseppe Rossi, fost internațional italian, a fost numit vicepreședinte al clubului și director of soccer.



Nume mari ale fotbalului mondial au îmbrăcat tricoul echipei

De-a lungul vremii, pentru echpa newyorkeză au evoluat fotbaliști de mare valoare, unii având contracte definitive, alții doar participând la demonstrații fotbalistice pentru a promova soccerul în SUA.



Printre aceștia se numără Pele (Brazilia), Franz Beckenbauer (Germania de Vest), Carlos Alberto (Brazilia), Giorgio Chinaglia (Italia), Charlie Aitken (Scoția), Vladislav Bogicevic (Iugoslavia), Clodoaldo (Brazilia), Oscar Damiani (Italia), Omar Caetano (Uruguay), Ivan Buljan (Iugoslavia), Roberto Cabanas (Paraguay), Chinesinho (Brazilia), Wim Rijsbergen (Olanda), Dave Clements (Irlanda de Nord), Marinho Chagas (Brazilia), Romerito (Paraguay), Ramon Mifflin (Peru), Rildo (Brazilia), Giuseppe Wilson (Italia), Wladyslaw Zmuda (Polonia), Francois Van der Elst (Belgia), Gordon Banks (Anglia), Rivellino (Brazilia), Johan Cruyff (Olanda), Marcos Senna (Spania), Raul Gonzalez (Spania), Juan Arango (Venezuela) sau Johan Neeskens (Olanda).



Pentru Cosmos a jucat și românul Mircea "Gil" Mărdărescu, care a debutat în fotbal la Poli Iași, apoi a fost legitimat la Wydad Casablanca, New York Cosmos, Rochester Lancers și New York United.

