Marius Marin, care a ratat prezența la meciul de baraj cu Turcia din cauza unei accidentări ușoare este pe lista celor de la Sevilla..

Condiția ca Marius Marin să semneze în La Liga

Spaniolii sunt deciși să îl transfere gratis pe Marius Marin: ”Sevilla accelerează tranferul lui Marius Marin într-o situație limită pentru Pisa”, a titrat OrgulloBiri.

Pisa are probleme mari în Serie A și va retrograde cel mai probabil la finalul acestui sezon. Echipa lui Marius Marin este ultima clasată, cu 18 puncte strânse în 30 de meciuri. Din acest motiv, jucătorul român, aflat în ultimele șase luni de contract cu Pisa, nu își va prelungi contractul și va părăsi echipa în vară. Din acest motiv, oficialii clubului din La Liga speră că pot negocia cu fotbalistul român un salariu mai mic.

Sevilla vrea să îl ia pe Marin liber de contract în vară și, conform sursei citate, urmărește fiecare mutare a fotbalistului român. Spaniolii au dezvăluit care este condiția ca, în cele din urmă, transferul să se realizeze: ca Sevilla să nu retrogradeze la finalul acestui sezon.

”Marin caută un proiect competitiv pentru sezonul viitor, iar plecarea sa este un secret deschis. Totuși, la Sánchez-Pizjuán, transferul este condiționat de o cerință nenegociabilă: asigurarea locului în LaLiga”, au scris spaniolii.

În momentul de față, Sevilla ocupă locul 15 în clasamentul din La Liga, cu 31 de puncte strânse și la trei puncte în fața celor de la Mallorca, echipa aflată pe ultimul loc retrogradabil.