Catalanii au fost eliminați încă din sferturi de Atletico Madrid (0-2, 2-1), astfel că nu vor pune nici în acest an mâna pe cel mai important trofeu intercluburi din Europa.

Robert Lewandowski va ajunge la final de contract cu Barcelona în acest sezon și sunt zvonuri că ar putea pleca în Major League Soccer. Până atunci, polonezul va urmări atent ultimele meciuri din acest sezon de Champions League.

Robert Lewandowski știe cine va câștiga UEFA Champions League

Atacantul crede că învingătoarea ”dublei” dintre Paris Saint-Germain și Bayern Munchen, fosta sa echipă, va câștiga și trofeul în marea finală de la Budapesta.

„Paris Saint-Germain sau Bayern München. Când mă uit la fotbalul pe care îl joacă, cred că învingătoarea acestei confruntări va câștiga Ligă Campionilor”, a spus Lewandowski, potrivit sport.aktuality.sk.

În semifinalele din UEFA Champions League, Bayern Munchen o va întâlni pe PSG în dublă manșă pentru un loc în finala de la Budapesta, în timp ce Atletico Madrid se va duela cu Arsenal pe cealaltă parte a tabloului.

Prima manșă a semifinalelor se va disputa pe 28 și 29 aprilie, în timp ce meciurile retur sunt programate pentru 5 și 6 mai. Potrivit informațiilor oficiale, toate partidele vor începe la ora 22:00.