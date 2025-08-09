Tehnicianul român și-a setat o ţintă clară și face presiuni pentru aducerea fundașului Giovanni Leoni de la Parma, un jucător pe care îl consideră esențial pentru proiectul său.



Potrivit Gazzetta di Parma , Chivu a fost impresionat de calitățile lui Leoni și îl consideră o piesă fundamentală pentru viitorul defensivei nerazzurrilor. Părerea fostului mare fundaș român cântărește greu în deciziile de scouting ale clubului, iar șefii lui Inter sunt deciși să încerce să-i satisfacă dorința.



Interesul campioanei Italiei pentru Leoni nu este nou. Clubul milanez a încercat să-l aducă și în trecut, însă evoluțiile sale excelente în tricoul Parmei au solidificat convingerea că el poate fi urmașul pe termen lung al unor veterani precum Francesco Acerbi și Stefan de Vrij. Mai mult, la Inter există credința că Leoni va deveni în curând un om de bază în defensiva naționalei Italiei.



Parma nici nu vrea să audă



Cu toate acestea, mutarea este departe de a fi simplă. Conducerea Parmei nu este deloc dornică să se despartă de "bijuteria" sa. Jurnaliștii italieni scriu că prețul de pornire pentru Leoni este de peste 40 de milioane de euro, însă nici măcar la această sumă transferul nu este garantat. Parma nu se grăbește să vândă și va face tot posibilul pentru a bloca plecarea unuia dintre cei mai promițători tineri din Serie A.

