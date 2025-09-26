Schimbare de urgență la Liverpool: Arne Slot modifică lista UEFA după verdictul sumbru al medicilor!

Liga Campionilor
Liverpool a primit o veste proastă după ultimul meci - accidentarea gravă suferită de tânărul Giovanni Leoni (18 ani).

Liverpool Arne Slot Giovanni Leoni Federico Chiesa
Giovanni Leoni, ruptură de ligamente încrucișate la debutul pentru Liverpool. Va lipsi un an!

Aflat la debutul pentru Liverpool, Giovanni Leoni a avut 80 de minute aproape perfecte contra lui Southampton, miercuri, în meciul din Cupa Ligii Angliei câștigat de "cormorani" cu 2-1. Stoperul italian a suferit însă o accidentare foarte gravă, care îl va scoate din circuit pentru o lungă perioadă.

Leoni, cumpărat de la Parma pentru 31 de milioane de euro, a fost diagnosticat cu ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate, astfel că va sta departe de teren aproximativ un an.

Liverpool schimbă lista UEFA: intră Federico Chiesa

Ca urmare a accidentări grave a lui Leoni, Liverpool a decis să modifice de urgență lista UEFA, iar în locul fundașului italian va apărea conaționalul Federico Chiesa (27 de ani), jucător de atac care pare să aibă parte de un reviriment în acest sezon.

Vestea oferită de The Athletic a fost confirmată de Arne Slot, vineri, la conferința de presă premergătoare meciului cu Crystal Palace (sâmbătă, 17:00, VOYO): "E adevărat că Federico Chiesa va fi introdus pe listă. Giovanni Leoni a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și va fi lipsi aproximativ un an. E foarte greu să iei ceva pozitiv din toată această situație, dar Leoni este foarte tânăr și mai are mulți ani în față după ce se va reface în urma acestei teribile accidentări".

Liverpool beneficiază astfel de modificarea făcută de UEFA înainte de startul acestui sezon european. În cazul în care un jucător aflat pe lista UEFA se accidentează grav pe parcursul fazei principale, el poate fi înlocuit. Anterior, o astfel de schimbare nu era posibilă.

Federico Chiesa, lăsat inițial în afara listei UEFA din cauza regulilor privind numărul jucătorilor străini, are realizări importante în acest sezon. Deși de obicei prinde minute doar pe finalul jocurilor, italianul are un gol în Premier League și două pase decisive în Cupa Ligii Angliei, la duelul cu Southampton.

Chiesa este așteptat să apară în lotul lui Liverpool pentru meciul din Champions League cu Galatasaray, programat marți, 30 septembrie, de la ora 22:00.

