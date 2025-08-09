Sub comanda lui Cristi Chivu, turcului i se pregătește o transformare importantă, o adevărată "actualizare de software", așa cum notează jurnaliștii de la Guerin Sportivo.



Italienii au reconstituit filmul negocierilor și au scos la iveală motivul real pentru care mijlocașul nu a părăsit campioana Italiei. Conducerea "nerazzurrilor" ar fi fost de acord cu o despărțire doar în schimbul unei oferte spectaculoase, de 35-40 de milioane de euro, o cifră pe care niciun club din Turcia, destinația sa cea mai probabilă, nu a putut sau nu a dorit să o atingă.



Chiar și în cazul unui acord, operațiunea ar fi fost extrem de păguboasă pentru Inter. Găsirea unui înlocuitor pe măsură ar fi presupus o cheltuială de peste 50 de milioane de euro. Un exemplu? Ederson de la Atalanta, un jucător considerat netransferabil, ar fi costat în jur de 70 de milioane.



O nouă aventură sub comanda lui Chivu



Italienii subliniază că "în tranziția de la Simone Inzaghi la Cristian Chivu, să umbli la «creierul» echipei ar fi fost complicat și periculos".



Dacă sistemul 3-5-2 a fost punctul de plecare în mandatul românului, ambiția lui Chivu este să creeze o echipă hibridă, capabilă să evolueze spre un 3-4-2-1. Aici intervine "actualizarea" pentru Calhanoglu.



După ce Inzaghi l-a transformat din decar în inter și apoi în coordonator de joc, Chivu îi pregătește noi sarcini. Turcul va avea un mijlocaș în minus lângă el și va fi obligat să participe la un pressing mult mai avansată și la o recuperare a balonului "mai agresivă decât în trecut". O nouă aventură pentru Calhanoglu, într-un proiect pe care îl cunoaște, dar pe care îl va redescoperi sub comanda tehnicianului român.

