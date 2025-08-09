La primul amical puternic din această vară, Cristi Chivu a aliniat un prim 11 solid, cu staruri precum Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Nicolo Barella sau Yann Sommer în primul 11. "Nerazzurrii" au avut parte de o primă repriză slabă, cu gol încasat în minutul 2 de la Maghnes Akliouche și eliminare a lui Hakan Calhanoglu în minutul 36 pentru cumul de cartonașe galbene.

Cristi Chivu, după AS Monaco - Inter 1-2: "Nu îmi pasă prea mult de rezultat. Nu îmi doresc o cupă în august"



În ciuda inferiorității numerice, echipa lui Cristi Chivu a întors rezultatul în actul secund după golurile lui Lautaro Martinez (60') și Ange-Yoan Bonny (80').



"Rămân după acest meci cu spiritul arătat de jucători și dorința de a întoarce scorul, în ciuda inferiorității numerice. A fost doar un meci de august, un meci de pregătire în care nu suntem la capacitate maximă din punct de vedere fizică. Totuși, un test bun, mai ales că mai avem 17 zile până la startul sezonului.



E greu de analizat partida pentru că nu suntem la cel mai înalt nivel fizic. Ne-a lipsit claritatea la finalizare, însă nu îmi pasă prea mult de rezultat pentru că nu îmi doresc să câștig vreo cupă în august", a spus Chivu, după meci.



Inter va mai disputa amicale cu Monza (12 august) și Olympiacos (16 august), iar pe 25 august are programat primul duel oficial din noul sezon, contra lui Torino, în Serie A.

