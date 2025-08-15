Premier League se vede pe VOYO în exclusivitate începând cu sezonul 2025/26, pentru următoarele trei stagiuni. Liverpool - Bournemouth de pe ”Anfield” este meciul de deschidere al noului sezon, care va fi în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Liverpool a făcut încă o achiziție! Fotbalistul, prezentat oficial cu două ore înainte de startul noului sezon



Cu aproximativ două ore înainte de meciul de pe Anfield, Liverpool a prezentat încă un jucător, după ce a investit deja aproximativ 300.000.000 de euro în această fereastră de transferuri.



Ultimul jucător care a ajuns pe Anfield este Giovanni Leoni de la Parma, tânărul italian de 18 ani cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate, care măsoară 1,96 m și este fundaș central!



”Am finalizat transferul fundașului Giovanni Leoni de la Parma, sub rezerva obținerii avizului internațional și a aprobării cu succes a permisului de muncă”, se arată în comunicatul emis de Liverpool.

