Liverpool a făcut încă o achiziție! Fotbalistul, prezentat cu două ore înainte de primul meci al sezonului

Liverpool a făcut &icirc;ncă o achiziție! Fotbalistul, prezentat cu două ore &icirc;nainte de primul meci al sezonului Premier League
Liverpool - Bournemouth este vineri seară de la ora 22:00 în direct pe VOYO.

Liverpool Giovanni Leoni Premier League
Premier League se vede pe VOYO în exclusivitate începând cu sezonul 2025/26, pentru următoarele trei stagiuni. Liverpool - Bournemouth de pe ”Anfield” este meciul de deschidere al noului sezon, care va fi în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Liverpool a făcut încă o achiziție! Fotbalistul, prezentat oficial cu două ore înainte de startul noului sezon

Cu aproximativ două ore înainte de meciul de pe Anfield, Liverpool a prezentat încă un jucător, după ce a investit deja aproximativ 300.000.000 de euro în această fereastră de transferuri.

Ultimul jucător care a ajuns pe Anfield este Giovanni Leoni de la Parma, tânărul italian de 18 ani cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate, care măsoară 1,96 m și este fundaș central!

”Am finalizat transferul fundașului Giovanni Leoni de la Parma, sub rezerva obținerii avizului internațional și a aprobării cu succes a permisului de muncă”, se arată în comunicatul emis de Liverpool.

