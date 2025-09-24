Cristi Chivu are o misiune infernală, ca antrenor al Interului! Pentru că această formație, una uriașă, a ajuns pe mâna românului, după patru ani foarte buni cu Simone Inzaghi, antrenor care a adăugat șase trofee în vitrina clubului.

Pornind de aici, s-a văzut că, la Inter, nimeni nu va avea răbdare cu Chivu. Pentru că, după două înfrângeri succesive în Serie A, 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus, imediat s-a vorbit despre schimbarea românului din funcție. Desigur, la această situație a contribuit și faptul că, deocamdată, Chivu n-a apucat să-și facă un CV solid, ca antrenor, având în vedere că e la început de drum, în această meserie.

Pe de altă parte, la Inter, românul a câștigat deja respectul vestiarului. În acest context, spune totul declarația pe care tocmai a oferit-o Francesco Acerbi (37 de ani), veteranul milanezilor.

„Un antrenor tânăr nu putea să aibă altă abordare (n.r. – la Inter). Chivu e antrenorul nostru și și-a impus amprenta asupra echipei deja. El a adunat puține meciuri (n.r. – ca antrenor) în Serie A, dar are ultimul cuvânt, în vestiar. Și își asumă responsabilitatea pentru toate deciziile luate. Firește, tot timpul trebuie să-i acorzi respectul cuvenit“, a spus Acerbi.

În cele 9 partide în care a condus Interul, în diferite competiții, Chivu a înregistrat 5 victorii, 1 egal și 3 înfrângeri. Pentru el, urmează meciul din campionat, cu Cagliari în deplasare (sâmbătă, ora 21.45).

