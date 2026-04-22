Cesc Fabregas a numit dezavantajul pe care l-a avut în meciul cu Interul lui Cristi Chivu: „Nu este ușor”

Interul lui Cristi Chivu s-a calificat în finala Coppa Italia, după un duel palpitant împotriva lui Como în returul semifinalei jucate pe „Giuseppe Meazza”.

„Nerazzurrii” au revenit de la 0-2 și s-au impus în timpul regulamentar grație unei „duble” a lui Calhanoglu și golului decisiv marcat de Sucic.

Ce a scos în evidență Cesc Fabregas după ce Como a ratat calificarea în finală

Antrenorul spaniol s-a aflat pe lista lui Inter vara trecută, dar pentru că nu a fost lăsat să plece de către oficialii lui Como, „nerazzurrii” au optat pentru aducerea lui Cristi Chivu în locul lui Simone Inzaghi.

Cesc Fabregas a scos în evidență la conferința de presă de după meci faptul că echipa sa are foarte mulți jucători tineri în componența lotului și nu îi este ușor să se bată cu echipele mari din Italia.