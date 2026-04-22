Cesc Fabregas a numit dezavantajul pe care l-a avut în meciul cu Interul lui Cristi Chivu: „Nu este ușor”

Cesc Fabregas a scos în evidență un aspect important după eliminarea din semifinalele Coppa Italia.

Interul lui Cristi Chivu s-a calificat în finala Coppa Italia, după un duel palpitant împotriva lui Como în returul semifinalei jucate pe „Giuseppe Meazza”.

„Nerazzurrii” au revenit de la 0-2 și s-au impus în timpul regulamentar grație unei „duble” a lui Calhanoglu și golului decisiv marcat de Sucic.

Ce a scos în evidență Cesc Fabregas după ce Como a ratat calificarea în finală

Antrenorul spaniol s-a aflat pe lista lui Inter vara trecută, dar pentru că nu a fost lăsat să plece de către oficialii lui Como, „nerazzurrii” au optat pentru aducerea lui Cristi Chivu în locul lui Simone Inzaghi.

Cesc Fabregas a scos în evidență la conferința de presă de după meci faptul că echipa sa are foarte mulți jucători tineri în componența lotului și nu îi este ușor să se bată cu echipele mari din Italia.

„Uneori ne lipsește ceva. În Europa, suntem una dintre echipele care joacă cu cei mai mulți jucători sub 23 de ani.

Nu este ușor, dar vom continua pe drumul nostru. Nu putem fi decât mândri de ceea ce am făcut — ar fi greșit să ne enervăm azi.”, a spus Cesc Fabregas, după înfrângerea cu Inter din Cupa Italiei.

Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00

Partida Atalanta - Lazio, din semifinala de Coppa Italia, va avea loc miercuri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită LIVE pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Cele două formații se luptă pentru un loc în finala Coppa Italia, acolo unde vor da piept cu Interul lui Cristi Chivu, care s-a calificat în urma unui meci nebun împotriva lui Como.

Lazio vine după victoria cu 2-0 din Serie A în fața lui Napoli și se află pe locul nouă în campionat. Echipa din Roma a ajuns în semifinala Coppa Italia după ce a trecut de Bologna în „sferturi”, scor 2-1.

De cealaltă parte, Atalanta a învins-o pe Juventus în faza sferturilor de finală cu 3-0 și s-a calificat fără emoții în următorul act al Coppa Italia. Echipa lui Palladino se află pe locul șapte în Serie A și vine după remiza din campionat cu AS Roma, scor 1-1.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc chiar în turul din semifinala cupei și s-a încheiat la egalitate 2-2.

VIDEO - Inter Milano - Como 3-2 (REZUMAT)

Publicitate
