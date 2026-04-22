Replica lui Cristi Chivu după ce a fost comparat cu Jose Mourinho

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter a făcut spectacol în returul semifinalelor Coppa Italia, pe VOYO.

TAGS:
cristi chivuSerie AComoJose Mourinho
Din articol

Cu Como, în tur, Inter a remizat, scor 0-0, iar în retur, s-a văzut condusă cu 2-0 încă din minutul 48. Doar că jucătorii lui Cristi Chivu au turat motoarele și au întors soarta partidei.

  • Imago1075966088 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În cursă pentru Coppa Italia și Serie A, antrenorul român are șansa de a se alătura în finalul acestui sezon unui grup select de antrenori care au reușit ”dubla” în Italia: au câștigat în același sezon și campionatul și cupa!

Jose Mourinho este unul dintre tehnicienii care au realizat ”dubla” cu Inter, iar după meci, la conferință, Cristi Chivu a fost întrebat despre comparația cu ”The Special One”.

Chivu a sugerat că nu vrea să fie comparat cu nimeni și că el este ”doar Cristian”.

”Spui că sunt ca Mourinho pentru că îți plac titlurile, dar eu sunt doar Cristian și încerc să ofer satisfacție celor care au avut încredere în mine.

Mă gândesc doar la oamenii care iubesc aceste culori și la băieții mei pentru tot ce au trebuit să îndure în aceste luni și la narațiunea care s-a creat de-a lungul acestor luni”, a spus Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

Pentru Inter urmează meciul cu Torino de duminică, ora 19:00, În etapa #34 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Inter - Como 3-2

În returul de pe ”Giuseppe Meazza”, Como a avut 1-0 la pauză, prin Martin Baturina (minutul 32) și 2-0 în minutul 48, în urma reușitei lui Lucas Da Cunha.

Echipa pregătită de Cristi Chivu s-a mobilizat însă după reușita lui Da Cunha și a întors soarta partidei cu trei goluri în care actori principali au fost Petar Sucic și Hakan Calhanoglu.

Sucic i-a pasat decisiv lui Calhanoglu pentru golurile de 1-2 și 2-2 (minutul 69, minutul 86), iar turcul i-a oferit un assist lui Sucic la reușita care a închis meciul, în minutul 89.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu exultă după ce Inter a întors-o pe Como: ”Doar noi puteam să facem asta!”
Cristi Chivu exultă după ce Inter a întors-o pe Como: ”Doar noi puteam să facem asta!”
ULTIMELE STIRI
Se anunță nebunie la Barcelona în vară: catalanii transferă de Manchester City, Chelsea și AC Milan
Se anunță nebunie la Barcelona în vară: catalanii transferă de Manchester City, Chelsea și AC Milan
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi
Lovitură pentru fosta campioană a Angliei! A retrogradat oficial în liga a treia
Lovitură pentru fosta campioană a Angliei! A retrogradat oficial în liga a treia
De asta a plecat Rădoi de la FCSB: ce a „reușit“ Becali, șocant!
De asta a plecat Rădoi de la FCSB: ce a „reușit“ Becali, șocant!
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei



Recomandarile redactiei
De asta a plecat Rădoi de la FCSB: ce a „reușit“ Becali, șocant!
De asta a plecat Rădoi de la FCSB: ce a „reușit“ Becali, șocant!
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi
Cristi Chivu exultă după ce Inter a întors-o pe Como: ”Doar noi puteam să facem asta!”
Cristi Chivu exultă după ce Inter a întors-o pe Como: ”Doar noi puteam să facem asta!”
Cum a fost primit Mirel Rădoi în Turcia și ce urmează pentru fostul antrenor de la FCSB
Cum a fost primit Mirel Rădoi în Turcia și ce urmează pentru fostul antrenor de la FCSB
„Cutremur“ Mondial! A anunțat retragerea Iranului: „Sunt total împotriva participării! E imposibil“
„Cutremur“ Mondial! A anunțat retragerea Iranului: „Sunt total împotriva participării! E imposibil“
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas  
CITESTE SI
Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

stirileprotv Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!