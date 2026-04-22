Replica lui Cristi Chivu după ce a fost comparat cu Jose Mourinho

Cu Como, în tur, Inter a remizat, scor 0-0, iar în retur, s-a văzut condusă cu 2-0 încă din minutul 48. Doar că jucătorii lui Cristi Chivu au turat motoarele și au întors soarta partidei.

În cursă pentru Coppa Italia și Serie A, antrenorul român are șansa de a se alătura în finalul acestui sezon unui grup select de antrenori care au reușit ”dubla” în Italia: au câștigat în același sezon și campionatul și cupa!

Jose Mourinho este unul dintre tehnicienii care au realizat ”dubla” cu Inter, iar după meci, la conferință, Cristi Chivu a fost întrebat despre comparația cu ”The Special One”.

Chivu a sugerat că nu vrea să fie comparat cu nimeni și că el este ”doar Cristian”.

”Spui că sunt ca Mourinho pentru că îți plac titlurile, dar eu sunt doar Cristian și încerc să ofer satisfacție celor care au avut încredere în mine.

Mă gândesc doar la oamenii care iubesc aceste culori și la băieții mei pentru tot ce au trebuit să îndure în aceste luni și la narațiunea care s-a creat de-a lungul acestor luni”, a spus Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

For Inter urmează meciul cu Torino de duminică, ora 19:00, În etapa #34 din Serie A.

Inter - Como 3-2

În returul de pe ”Giuseppe Meazza”, Como a avut 1-0 la pauză, prin Martin Baturina (minutul 32) și 2-0 în minutul 48, în urma reușitei lui Lucas Da Cunha.

Echipa pregătită de Cristi Chivu s-a mobilizat însă după reușita lui Da Cunha și a întors soarta partidei cu trei goluri în care actori principali au fost Petar Sucic și Hakan Calhanoglu.

Sucic i-a pasat decisiv lui Calhanoglu pentru golurile de 1-2 și 2-2 (minutul 69, minutul 86), iar turcul i-a oferit un assist lui Sucic la reușita care a închis meciul, în minutul 89.