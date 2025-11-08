Eppel a ajuns la Csikszereda Miercurea Ciuc în luna iulie, liber de contract de la Nyiregyhaza, iar în 15 meciuri jucate pentru ciucani, a marcat 8 goluri.

Marton Eppel: ”Mă simt ca acasă la Csikszereda, parcă aș fi într-o localitate de provincie din Ungaria!”

Atacantul ciucanilor a oferit recent un interviu în presa maghiară în care a vorbit despre fotbalul găsit în Superliga României, dar și despre ostilitatea cu care este primită Csikszereda pe restul stadioanelor din România.

”Mă simt foarte bine la Csikszereda. Am doi copii, o soție, așa că nu mă uit doar la fotbal atunci când schimb echipa. Îmi place foarte mult să fiu aici. Fetița mea merge la grădinița maghiară, băiețelul meu e încă mic, pentru el nu contează unde suntem, dar noi ne simțim foarte bine aici.

Sâmbătă vom juca chiar cu Dinamo, mai sunt doar două echipe împotriva cărora n-am jucat încă. Campionatul e bun, campionatul Ungariei poate că e mai tactic, dar aici sunt mai mulți jucători buni, care pot decide meciuri.

Ca atacant, e greu atunci când te transferi la o echipă nouă, pentru că oamenii trebuie să mă cunoască pe mine, iar eu pe ei. Cel mai mult îmi pare rău că iar e nevoie de timp până ne obișnuim unii cu alții, în timp ce la Nyiregyhaza totul era deja bine pus la punct”, a spus Eppel, conform origo.hu.

Marton Eppel: ”Nu noi suntem cel mai bine tratați!”

Jurnaliștii maghiari au fost curioși și de felul în care se simte Eppel într-o echipă formată din etnici maghiari, care evoluează în campionatul României. Atacantul de 33 de ani a mărturisit că la Miercurea Ciuc se simte ca acasă și a dezvăluit că la Csikszereda se vorbește doar limba maghiară.

De altfel, Eppel a mărturisit că nu este deranjat de scandările fanilor români, pentru că nu îi înțelege, dar crede că situația este mai dificilă pentru colegii lui care vorbesc și limba română.

”Mă simt ca acasă, parcă aș fi într-o localitate de provincie din Ungaria. Atât în oraș, cât și în vestiar vorbim maghiara, și antrenorul este cu noi. Sunt câțiva jucători cărora trebuie să li se traducă în engleză, dar totul se desfășoară în maghiară, atât în cadrul clubului, cât și în afara lui.

Să fiu sincer, nu mă preocupă acest lucru (n.r. faptul că evoluează la o echipă formată din etnici maghiari în campionatul României). Poate că e mai greu pentru cine vorbește ambele limbi și e înjurat de suporteri, dar și acasă ni s-a întâmplat ca suporterii să fie împotriva noastră.

Situația e clară: pe lângă 15 echipe românești există una maghiară, așa că nu noi suntem cei mai bine tratați, dar, sincer, eu nu am avut până acum experiențe foarte negative. La meciurile mai importante este o prezență sporită a poliției și câteva măsuri de siguranță, dar deocamdată nu e nimic grav”, a adăugat Marton Eppel.

