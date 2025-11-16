Cele două echipe își dau întâlnire la Budapesta, pe ”Puskas Arena”, în ultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. La pauză, tabela de marcaj a indicat 2-1 în favoarea maghiarilor.
EUROGOL în stil Berbatov la Ungaria - Irlanda! Maghiarii jubilează: ”O, Dumnezeule, ce reușită!”
În minutul 37 al meciului, Milos Kerkez i-a centrat lui Barnabas Varga, care a preluat pe piept și a șutat, în stilul lui Dimitar Berbatov, direct la vinclul porții din voleu.
”O, Dumnezeu, ce reușită! A marcat un gol uriaș cu piciorul său stâng”, a scris publicația Nemzeti după acțiunea de clasă realizată de selecționata lui Marco Rossi.
Sursă Foto: Captură TV
Ungaria - Irlanda, moment superb dedicat lui Emeric Ienei
Înainte de startul partidei de pe Puskas Arena, crainicul a anunțat un moment de reculegere în memoria celui care a fost Emeric Ienei, fost antrenor la Steaua, fost selecționer al României, dar și fost selecționer al reprezentativei maghiare la începutul anilor '90.
După momentul de tăcere respectat cu sfințenie de toți fanii prezenți pe stadion, au urmat, după anunțul crainicului, aplauze atât din partea fanilor, cât și din partea jucătorilor ambelor tabere.
Fost câștigător de Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, Emeric Ienei a fost selecționerul maghiarilor între 1992 și 1993, când a ratat calificarea la Mondialul din Statele Unite ale Americii, din 1994.