Cele două echipe își dau întâlnire la Budapesta, pe ”Puskas Arena”, în ultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. La pauză, tabela de marcaj a indicat 2-1 în favoarea maghiarilor.



EUROGOL în stil Berbatov la Ungaria - Irlanda! Maghiarii jubilează: ”O, Dumnezeule, ce reușită!”



În minutul 37 al meciului, Milos Kerkez i-a centrat lui Barnabas Varga, care a preluat pe piept și a șutat, în stilul lui Dimitar Berbatov, direct la vinclul porții din voleu.



”O, Dumnezeu, ce reușită! A marcat un gol uriaș cu piciorul său stâng”, a scris publicația Nemzeti după acțiunea de clasă realizată de selecționata lui Marco Rossi.

