În grupa Ungariei, Portugalia lui Cristiano Ronaldo a ratat o nouă şansă de a obţine biletul pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada, fiind învinsă de Irlanda cu 2-0, la Dublin, prin dubla lui Troy Parrott (17 și 45), atacantul de 23 de ani legitimat la AZ Alkmaar.

Starul portughez Cristiano Ronaldo a fost eliminat în minutul 61, pentru lovirea cu cotul a lui Dara O'Shea.

