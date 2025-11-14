În grupa Ungariei, Portugalia lui Cristiano Ronaldo a ratat o nouă şansă de a obţine biletul pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada, fiind învinsă de Irlanda cu 2-0, la Dublin, prin dubla lui Troy Parrott (17 și 45), atacantul de 23 de ani legitimat la AZ Alkmaar.
Starul portughez Cristiano Ronaldo a fost eliminat în minutul 61, pentru lovirea cu cotul a lui Dara O'Shea.
Conștiincioasă, Ungaria a învins Armenia cu 1-0, în deplasare, prin reuşita lui Barnabas Varga din minutul 33, astfel că trei echipe sunt în cursă pentru calificarea directă înaintea ultimei etape: Portugalia, Ungaria şi Irlanda.
Cum se prezintă clasamentul și programul ultimei etape din grupa Ungariei
Grupa F
Armenia - Ungaria 0-1
A marcat: Barnabas Varga 33.
Irlanda - Portugalia 2-0
A marcat: Troy Parrott 17, 45.
Cartonaş roşu: Cristiano Ronaldo (Portugalia) 59.
Clasament:
1 Portugalia 5 3 1 1 11-6 10 puncte
2 Ungaria 5 2 2 1 9-7 8 p
3 Irlanda 5 2 1 2 6-5 7 p
4 Armenia 5 1 0 4 2-10 3 p
Ultima etapă (duminică 16 noiembrie, ora 16:00):
Ungaria - Irlanda
Portugalia - Armenia