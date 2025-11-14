VIDEO Cum se califică Ungaria la CM 2026! ”Papagalul” care i-a ajutat

Cum se califică Ungaria la CM 2026!
Grupă complicată pentru maghiari în preliminarii, cu Portugalia, Irlanda și Armenia.

În grupa Ungariei, Portugalia lui Cristiano Ronaldo a ratat o nouă şansă de a obţine biletul pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada, fiind învinsă de Irlanda cu 2-0, la Dublin, prin dubla lui Troy Parrott (17 și 45), atacantul de 23 de ani legitimat la AZ Alkmaar.

Starul portughez Cristiano Ronaldo a fost eliminat în minutul 61, pentru lovirea cu cotul a lui Dara O'Shea.

Conștiincioasă, Ungaria a învins Armenia cu 1-0, în deplasare, prin reuşita lui Barnabas Varga din minutul 33, astfel că trei echipe sunt în cursă pentru calificarea directă înaintea ultimei etape: Portugalia, Ungaria şi Irlanda.

Cum se prezintă clasamentul și programul ultimei etape din grupa Ungariei

Grupa F

Armenia - Ungaria 0-1

A marcat: Barnabas Varga 33.

Irlanda - Portugalia 2-0

A marcat: Troy Parrott 17, 45.

Cartonaş roşu: Cristiano Ronaldo (Portugalia) 59.

Clasament:

1 Portugalia 5 3 1 1 11-6 10 puncte

2 Ungaria 5 2 2 1 9-7 8 p

3 Irlanda 5 2 1 2 6-5 7 p

4 Armenia 5 1 0 4 2-10 3 p

Ultima etapă (duminică 16 noiembrie, ora 16:00):

Ungaria - Irlanda

Portugalia - Armenia 

