Ce surpriză! Ofertă tare pentru Mohamed Salah

Mohamed Salah (33 de ani) va pleca de la Liverpool la finele acestui sezon, chiar dacă mai are un an de contract cu gruparea de pe Anfield.

Din 2017 la Liverpool, unde a câștigat toate trofeele puse în joc, Salah va schimba echipa în perioada de mercato din vară. Clubul a făcut deja anunțul, iar egipteanul a postat deja un mesaj de ”adio” pentru fani.

Așa cum era de așteptat, imediat după ce Salah și-a confirmat despărțirea de Liverpool, au apărut mai multe nume de echipe interesate de serviciile sale, mai ales că un transfer al lui Salah ar reprezenta și o lovitură de imagine.

Inter Miami vrea să-l transfere pe Mohamed Salah

După ce în ultima vreme s-a zvonit că mai multe cluburi din Arabia Saudită vor să-l transfere, acum a apărut și numele lui Inter Miami, echipa la care evoluează Leo Messi și Luis Suarez. GOAL.com scrie că americanii, campionii en-titre din MLS, sunt gata să-i facă o ofertă starului care a scris istorie pe Anfield.

Rămâne de văzut dacă o eventuală ofertă a lui Inter Miami l-ar putea convinge pe Salah să spună ”pas” arabilor și salariilor generoase pe care aceștia pot să le oferte.

În 435 de meciuri, egipteanul a marcat 255 de goluri și a oferit 122 de pase decisive, devenind al treilea golgheter din toate timpurile ai clubului și cel mai prolific jucător african din istoria Premier League.

În cariera sa europeană, Mohamed Salah și-a început ascensiunea la Basel, a trecut pe la Chelsea și a evoluat la Fiorentina și AS Roma înainte de a se consacra pe Anfield.

Dorit în Arabia Saudită de cluburi precum Al-Hilal, Salah ar putea continua acolo cariera după încheierea contractului cu Liverpool.

Stadionul lui Inter Miami, aproape gata

Inter Miami ar urma să se mute cât de curând pe noua arenă ”NU Stadium”, care va avea o capacitate de 26.700 de locuri. Costul total al lucrărilor se va ridica la o sumă fabuloasă, 350 de milioane de euro, potrivit estimărilor făcute în perioada în care proiectul a apărut în spațiul public.

”Stadionul NU din Miami Freedom Park, cu o capacitate de 26.700 de locuri, este situat central în Miami, oferind acces către centrul urban și către populația orașului Miami. 

Este la câțiva pași de transportul public.

Adiacent Aeroportului Internațional Miami pentru o accesibilitate de neegalat”, a transmis Inter Miami, prin intermediul unui comunicat oficial, în luna martie.

