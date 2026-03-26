Ce surpriză! Ofertă tare pentru Mohamed Salah

Din 2017 la Liverpool, unde a câștigat toate trofeele puse în joc, Salah va schimba echipa în perioada de mercato din vară. Clubul a făcut deja anunțul, iar egipteanul a postat deja un mesaj de ”adio” pentru fani.

Așa cum era de așteptat, imediat după ce Salah și-a confirmat despărțirea de Liverpool, au apărut mai multe nume de echipe interesate de serviciile sale, mai ales că un transfer al lui Salah ar reprezenta și o lovitură de imagine.

Inter Miami vrea să-l transfere pe Mohamed Salah

După ce în ultima vreme s-a zvonit că mai multe cluburi din Arabia Saudită vor să-l transfere, acum a apărut și numele lui Inter Miami, echipa la care evoluează Leo Messi și Luis Suarez. GOAL.com scrie că americanii, campionii en-titre din MLS, sunt gata să-i facă o ofertă starului care a scris istorie pe Anfield.

Rămâne de văzut dacă o eventuală ofertă a lui Inter Miami l-ar putea convinge pe Salah să spună ”pas” arabilor și salariilor generoase pe care aceștia pot să le oferte.