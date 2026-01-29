VIDEO EXCLUSIV Marius Niculae, verdict în lupta la titlu! FCSB, exclusă: ”Nu mi-e milă! Nici lor nu le-a fost când Dinamo s-a dus în Liga 2”

Marius Niculae, verdict în lupta la titlu! FCSB, exclusă: ”Nu mi-e milă! Nici lor nu le-a fost când Dinamo s-a dus în Liga 2” Superliga
Au mai rămas doar șapte etape din sezonul regulat al Superligii României, iar echipele aflate în vârful clasamentului își fac deja calculele pentru titlu.

Marius Niculae este convins că Dinamo, Universitatea Craiova și Rapid sunt deja certitudini în play-off. Fostul mare atacant este de altfel convins că tot între cele trei echipe se va da și lupta la titlu.

Marius Niculae: ”Nu îmi e milă de FCSB! Ce, lor le-a fost milă când Dinamo s-a dus în Liga 2?!”

În ceea ce o privește pe FCSB, Marius Niculae spune că va fi dificil ca roș-albaștrii să prindă play-off-ul, deoarece campioana en-titre nu mai este doar ”la mâna ei”. Fostul atacant al lui Dinamo spune însă că nu regretă situația în care se află FCSB, pentru că nici roș-albaștrii nu au regretat atunci când Dinamo a retrogradat în Liga 2.

Cred că Dinamo, alături de Craiova și Rapid, sunt certitudini în play-off. Să vedem care vor fi următoarele pentru că lupta e acerbă între mai multe formații pentru locurile 4, 5 și 6.

Ar fi bine să câștigi un campionat contra lui FCSB. Va fi destul de greu pentru ei, mai ales că nu mai depind doar de ei, depind și de rezultatele altor echipe, dar, din punctul meu de vedere, lupta la titlu se dă în trei anul acesta, Dinamo, Rapid și Craiova.

Nu îmi e milă de FCSB! Ce, lor le-a fost milă când Dinamo s-a dus în Liga 2? În istoria fiecărei echipe există momente de genul acesta. Nu poți să fii tot timpul acolo sus”, a spus Marius Niculae pentru PRO TV și Sport.ro.

Clasamentul din Superliga României

