Dennis Man (27 de ani) strălucește la PSV Eindhoven. După cinci luni de la transfer, winger-ul i-a alimentat pe olandezi cu trei goluri și șase pase decisive în campionat. Pe deasupra, și-a trecut în cont și două reușite în Champions League.



Sâmbătă seară, Dennis Man a bifat un gol și un assist în recitalul cu Excelsior în etapa #18 din Eredivisie, încheiat 5-1 pentru formația de pe ”Philips Stadion”



Fotbalistul care l-a cucerit pe Marius Niculae: ”Mă bucur mult pentru el, să se păstreze și pentru meciul cu Turcia”



Marius Niculae speră ca Man să își păstreze forma și pentru meciurile de la națională. În martie, prima reprezentativă o întâlnește pe Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.



”Trece printr-o formă foarte bună, s-a pliat bine pe jocul celor de la PSV și mă bucur pentru el că a început în forță. Sper să o țină așa și să păstreze goluri și pase și pentru meciul cu Turcia”, a spus fostul internațional român pentru Pro TV și Sport.ro.



Nota primită de Dennis Man în PSV - Excelsior



Internaționalul român trecut pe la FCSB și Parma putea deschide scorul după doar cinci minute, însă a nimerit bara. Totuși, Man a reușit să impresioneze și de această dată.



După o acțiune individuală superbă în flancul drept, Man a contribuit cu pasa decisivă la reușita prin care Paul Wanner a deschis scorul în minutul 8.



La pauză, tabela de scor arăta 4-1 în favoarea lui PSV, după ce pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele și Pepi (min. 23), Gasiorowski (min. 33) și Flamingo (min. 39). Pentru Excelsior, a punctat doar Bronkhorst (min. 45+1)



Cel care a stabilit scorul final a fost chiar Dennis Man, în minutul 69, când a pătruns în careu și a șutat cu stângul, fără șansă pentru portarul Stijn van Gassel.



Românul a fost MVP și a primit nota 8.7 din partea statisticienilor de la Sofascore.

