Președintele Rapidului consideră că formația antrenată de Florin Maxim poate lupta pentru un loc în play-off, chiar dacă este nou-promovată.

Invitat prin telefon la VOYO Sport Live, la o zi după succesul hunedorenilor, Angelescu a descris rezultatul drept unul neașteptat, dar a recunoscut că se aștepta la un meci dificil pentru bucureșteni.

„E un rezultat neașteptat, dar bănuiam că va fi un meci foarte greu. Știm că e o echipă extrem de arțăgoasă. E o echipă foarte bine pregătită, au făcut o primă jumătate a campionatului foarte bună, chiar dacă e nou-promovată. E o echipă care cred eu că joacă șansa pentru primele șase”, a declarat Victor Angelescu la VOYO Sport Live.

Corvinul, la două puncte de play-off

Succesul de pe terenul lui FCSB a urcat Corvinul pe locul #7, cu 22 de puncte, la doar două lungimi de Farul Constanța, ocupanta ultimei poziții care asigură prezența în play-off.

FCSB a coborât pe locul 8, cu 21 de puncte. În fruntea clasamentului se află Universitatea Craiova și Dinamo, ambele cu câte 33 de puncte. Rapid completează podiumul, cu 31 de puncte, în timp ce Petrolul și Universitatea Cluj ocupă locurile 4 și 5.