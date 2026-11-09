Fostul internațional român cu 113 prezențe la prima reprezentativă a rămas însă în fenomen și după ce și-a agățat ghetele în cui. Acum, el este membru în Consiliul de Administrație de la Genoa, club patronat de Dan Șucu.
”Te-ai gândit vreodată să devii antrenor?” Răzvan Raț a răspuns pe loc
Răzvan Raț a fost invitat la Fața la joc, emisiune difuzată pe VOYO, cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan moderatori. Printre altele, fostul fundaș lateral a fost întrebat dacă s-a gândit vreodată să devină antrenor.
Raț a răspuns pe loc că nu ar putea să ducă stresul unui tehnician și a sugerat că un antrenor are nevoie de anumite calități pe care nu le-a regăsit la el.
”(n.r. E cea mai grea meseria asta de antrenor?) E o meserie al naibii de grea. E un full time job, tu vacanță practic foarte, foarte puțină ai. Că atunci când se termină campionatul și ai terminat de stres, tu ai alt stres. Lotul, transferuri, urmărești adversarul. E un job al naibii de greu și care solicită o implicare totală.
(n.r. Te-ai gândit vreodată să devii antrenor?) Niciodată! Niciodată. Nu aș putea. Repet, îți trebuie niște calități pe care nu le-am regăsit la mine”, a spus Raț.
În cariera de fotbalist, Raț a fost legitimat la zece echipe: juniorii Craiovei, CS Cetatea Târgu Neamț, Sporting Pitești, Rapid, FCM Bacău, Șahtior Donețk, West Ham, Rayo Vallecano, PAOK și ACS Poli, unde s-a retras în 2018.
Cifrele lui Răzvan Raț
- Șahtior Donețk: 300 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 48 pase decisive
- PAOK: 41 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 8 pase decisive
- Rayo Vallecano: 36 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Rapid: 28 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- West Ham: 20 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- ACS Poli: 10 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
”Ai fugit vreodată din cantonament?” Raț a răspuns pe loc, apoi a spus cel mai important lucru pe care l-a învățat în fotbal
”(n.r. Ai fugit vreodată din cantonament?) Niciodată! A fost o chestie de principiu. (n.r. Erai fricos?) Nu, a fost o chestie de principiu. A venit cineva la un moment dat, nu mai știu cine, și a spus că nu ai voie să păcălești fotbalul.
În momentul în care păcălești fotbalul, fotbalul te păcălește pe tine. Și mie mi-a rămas asta în cap. Eram junior. Nu mai știu cine mi-a spus-o, cred că antrenorul meu... S-ar putea să fie Mihai Georgescu, el mai are un moto în care spune 'oriunde mergeți, că mergeți la echipa națională, să nu furați! Să nu puneți mâna pe nimic ce nu e al vostru'. Spunea 'aia e o murdărie pe care nu o poți spăla. La antrenament, cu cât ești mai murdar, acea murdărie se numește o murdărie curată'.
Astea sunt vorbele lui Mihai Georgescu. Noi aveam aceste prelegeri, ședințe, picătura chinezească, în fiecare zi! În fiecare zi, noi auzeam asta. 'Pentru voi nu există gagici, voi vedeți doar fotbal, voi trebuie să ajungeți acolo'. Acea picătură chinezească care îți bagă în cap că tu trebuie să ajungi la Real Madrid.
Atenție, 72 la sută rată de succes! Nu există în lume așa ceva! Mihai Georgescu la școala lui de fotbal. Nu e vrăjeală, e statistică. Noi am avut din 15-16-17 jucători mai mult de zece jucători care au evoluat în Divizia A. El a avut trei generații!”, a spus Răzvan Raț la Fața la joc.