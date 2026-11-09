Fostul internațional român cu 113 prezențe la prima reprezentativă a rămas însă în fenomen și după ce și-a agățat ghetele în cui. Acum, el este membru în Consiliul de Administrație de la Genoa, club patronat de Dan Șucu.

”Te-ai gândit vreodată să devii antrenor?” Răzvan Raț a răspuns pe loc

Răzvan Raț a fost invitat la Fața la joc, emisiune difuzată pe VOYO, cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan moderatori. Printre altele, fostul fundaș lateral a fost întrebat dacă s-a gândit vreodată să devină antrenor.

Raț a răspuns pe loc că nu ar putea să ducă stresul unui tehnician și a sugerat că un antrenor are nevoie de anumite calități pe care nu le-a regăsit la el.

”(n.r. E cea mai grea meseria asta de antrenor?) E o meserie al naibii de grea. E un full time job, tu vacanță practic foarte, foarte puțină ai. Că atunci când se termină campionatul și ai terminat de stres, tu ai alt stres. Lotul, transferuri, urmărești adversarul. E un job al naibii de greu și care solicită o implicare totală.

(n.r. Te-ai gândit vreodată să devii antrenor?) Niciodată! Niciodată. Nu aș putea. Repet, îți trebuie niște calități pe care nu le-am regăsit la mine”, a spus Raț.