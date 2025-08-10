Udinese îl așteaptă pe Axel Witsel să dea un răspuns final la oferta de contract până marți, 12 august.



Clubul italian a ajuns deja la un acord economic cu mijlocașul belgian de 36 de ani, liber de contract după despărțirea de Atletico Madrid, însă transferul depinde doar de decizia jucătorului.



Belgianul are mai multe oferte pe masă



Witsel a petrecut ultimele trei sezoane la Atletico, unde Diego Simeone l-a transformat din mijlocaș central într-un fundaș central de bază.



Belgianul are 116 meciuri în tricoul madrilenilor și 132 de selecții la națională. În cariera sa, a mai evoluat la Standard Liege, Zenit Sankt Petersburg și Borussia Dortmund.



Pe lângă Udinese, jucătorul are oferte din Spania, de la Real Sociedad, și din Belgia, de la Standard Liege, clubul unde și-a început cariera.



Axel Witsel este căsătorit cu o româncă



În viața personală, Axel Witsel este căsătorit din 2015 cu Rafaella Szabo Witsel, româncă cu origini maghiare, alături de care are trei copii.



Cei doi își petrec frecvent vacanțele în România, iar Rafaella este influencer cu peste 60.000 de urmăritori și deține un studio foto în Belgia.

