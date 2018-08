Tehnologie VAR si liber la telefoane din loja catre antrenori! Ce noutati aduce sezonul din Bundesliga

Nemtii introduc VAR-ul si asistenta video



In Bundesliga o sa fie introdus sistemul VAR. Acesta o sa fie folosit in patru situatii speciale. La offside, penalty, cartonas rosu sau faulturi dure. Sistemul VAR a fost folosit pentru prima data intr-un campionat important in sezonul trecut din Serie A. Odata cu adaugarea asistentei video, atat suporterii de pe stadion cat si telespectatorii vor putea revedea fazele importante. Video-urile vor fi insotite de explicatii clare afisate pe tabelele stadioanelor din Germania.

O noua minge



In Germania urmeaza sa fie introdusa mingea "Derbystar", denumirea completa a balonului find "Derbystar Brilliant APS".

Antrenorii pot comunica telefonic

Nu doar arbitrii se bucura de noi tehnologii. Acum si antrenorii au voie sa foloseasca headset-uri pentru a comunica intre ei. Urmeaza ca un membru din staff sa ia loc intre suporteri de unde poate vedea mai bine jocul si sa comunice cu principalul. In plus, se da liber si la folosirea tabletelor pentru a vedea statistici legate de meci.

Noi arbitri in Bundesliga



In sezonul trecut, Bibiana Steinhaus a devenit prima femeie care a arbitrat o partida dintr-un campionat puternic. Se intampla in meciul egal dintre Herta si Werder.

Acum doi noi arbitrii vor arbitra meciurile din Bundesliga. Robert Schröder si Daniel Schlager vor fi vazuti la centru din sezonul care sta sa inceapa. Acestia vor completa lista de 26 de arbitrii din Bundesliga. Nemtii au 11 arbitri care se regasesc pe lista FIFA. Printre acestia ii vedem pe Felix Brych si Deniz Aytekin.

Noul sezon din Bundesliga incepe in 24 August cu meciul dintre Bayern si Hoffenheim



No one suffers quite as much as players during the off-season...

Except maybe everyone they bump into ???? #BundesligaStarts24August! Be prepared. pic.twitter.com/zNzbeeEyi1