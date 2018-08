Cel mai batran jucator din Bundesliga tocmai a semnat prelungirea: in toamna implineste 40 de ani

Claudio Pizarro este de neoprit. In ciuda faptului ca implineste 40 de ani in octombrie, acesta a semnat un nou contract cu Werder Bremen si urmeaza sa mai evolueze un sezon in Bundesliga.

Este a 4-a oara cand Pizarro revine la Bremen si cel mai probabil acesta se va retrage la finalul sezonului 2018-2019. Fotbalistul care a ajuns pentru prima data la Werder in anul 1999 de la Alianza Lima, a mai evoluat in decursul anilor si pentru Bayern, Chelsea sau FC Koln.

"Ma bucur ca am ocazia sa revin la Werder si sa ma retrag de la clubul la care mi-am inceput cariera in Europa. Vreau sa impartasesc din experienta mea si nu ascund faptul ca am revenit ca sa inscriu si goluri" a declarat Pizzaro la revenirea pe Weserstadion.

Pizarro are peste 400 de prezente in Bundesliga reusind sa inscrie de 192 de ori.

Fostul campion al germaniei cu Bayern are dubla cetatenie, peruviana si italiana, iar in tricoul nationalei sud-americane a inscris de 20 de ori in 85 de meciuri.