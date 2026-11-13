Ce gest! Ce vor face jucătorii portughezi pentru Cristiano Ronaldo

Portugalia va disputa, împotriva Danemarcei, primul său meci de la anunţarea retragerii lui Cristiano Ronaldo din naţională, la 5 noiembrie. Iar cel care deţine recordul de selecţii (234) şi goluri (146) va fi omagiat pe stadionul din Braga, relatează cotidianul A Bola.

Jucătorii portughezi vor intra pe teren purtând emblematicul număr 7 al starului. Decizia a fost luată joi, în cadrul unei întâlniri între Pedro Proença, preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal (FPF), selecţionerul Jorge Jesus şi cei trei căpitani: Bernardo Silva, Ruben Dias şi Bruno Fernandes. De asemenea, este prevăzut un "omagiu simbolic" în minutul 7 al meciului, în acord cu UEFA.

Camera lui Cristiano Ronaldo a rămas liberă

Prezenţa lui Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, la Braga nu a fost confirmată. Atacantul clubului Al-Nassr a luat decizia de a se retrage din naţională în urma unui conflict cu Jesus, numit selecţioner după Cupa Mondială din 2026, unde Portugalia a fost eliminată de Spania în sferturile de finală (0-1).

O dovadă a prestigiului său în ochii federaţiei: camera pe care o ocupa de obicei în cantonament a rămas liberă în timpul acestei prime acţiuni a naţionalei fără el, scrie News.ro.