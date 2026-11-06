"Arogant!" De ce e criticat Lionel Messi, după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea

Fotbalistul cu cele mai multe meciuri la echipa națională (246) și cele mai multe goluri (146) și-a anunțat retragerea în cursul zilei de joi. Cristiano Ronaldo nu va mai juca pentru Portugalia, care se pregătește în această lună de ultimele meciuri din Liga Națiunilor, cu Danemarca (14 noiembrie) și Țara Galilor (17 noiembrie).

Lionel Messi, criticat după ce nu a reacționat în urma retragerii lui Cristiano Ronaldo

Portughezul și-a anunțat retragerea printr-un clip publicat pe rețelele sociale. Într-un discurs de 5 minute, CR7 se arată recunoscător perioadei îndelungate din tricoul naționalei și își explică decizia de a spune stop.

Rubrica de comentarii de pe rețelele sociale a fost "inundată" de comentarii din partea foștilor sau actualilor colegi ai lui Cristiano, dar și din partea cluburilor la care a jucat atacantul. Neymar l-a numit "legendă" pe CR7, Vinicius Junior l-a descris drept "numărul 1 pentru totdeauna", iar Sergio Ramos i-a urat "să te bucuri de alte lucruri acum în viață".

În schimb, la aproape 24 de ore de la anunțul lui Cristiano Ronaldo, nu a apărut o reacție și din partea lui Lionel Messi. FOX Sports a sesizat că argentinianul nu a transmis vreun mesaj public marelui rival.

"Fanii l-au criticat dur pe Lionel Messi pentru tăcerea sa, amintind că Cristiano Ronaldo i-a transmis un mesaj pe rețelele sociale atât când s-a retras din naționala Argentinei, cât și când i-a murit tatăl. Aceștia îl numesc 'arogant'", a scris FOX Sports.

Pe 7 octombrie, după ce Lionel Messi a jucat ultimul meci din carieră pentru naționala Argentinei, Ronaldo i-a transmis un mesaj public argentinianului: "Leo, atât de mulți ani ţi-ai apărat ţara şi istoria care o să fie pentru totdeauna. Ai tot respectul meu pentru ceea ce ai realizat cu Argentina. Te îmbrățișez".

De asemenea, în august, după ce Lionel Messi și-a pierdut tatăl, Cristiano Ronaldo scria pe Instagram: "O îmbrățișare mare pentru tine și cei dragi în aceste momente dificile, Leo. Multă putere!".