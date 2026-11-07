Jose Mourinho, ”săgeți otrăvite” după retragerea lui Cristiano Ronaldo: ”E singurul lucru pe care mi-l doresc!”

Jose Mourinho, ”săgeți otrăvite” după retragerea lui Cristiano Ronaldo: ”E singurul lucru pe care mi-l doresc!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo și-a anunțat zilele trecute decizia de a nu mai juca pentru echipa națională a Portugaliei. 

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Din articol

Decizia legendarului fotbalist vine după ce a intrat într-un conflict cu selecționerul Jorge Jesus și a părăsit cantonamentul Portugaliei luna trecută, după ce nu a fost folosit în partida cu Norvegia. Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia printr-un videoclip publicat pe rețelele sociale în care apare citind o scrisoare adresată fanilor săi. 

Jose Mourinho, mesaj ”cu manta” după retragerea lui Cristiano Ronaldo

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Jose Mourinho, antrenorul care a colaborat cu Cristiano Ronaldo la Real Madrid, a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă și despre retragerea lui CR7 de la naționala Portugaliei.

Tehnicianul lusitan care a revenit în vară la Real Madrid este convins că Ronaldo nu este gata să renunțe la cariera de fotbalist având în vedere că mai are unele obiective personale de îndeplinit, făcând referire la borna de 1000 de goluri în carieră pe care și-a propus-o legendarul atacant, însă, în stilul său caracteristic, a trimis o ”săgeată” către Federația Portugheză de Fotbal.

Mourinho nu a fost deloc încântat de felul în care federația a gestionat plecarea lui Cristiano Ronaldo de la națională și a mărturisit că își dorește pentru fostul său elev ca ziua în care se va retrage definitiv să fie diferită față de ziua în care s-a retras de la echipa națională. 

Nu vreau să comentez plecarea lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei. Este o decizie care trebuie respectată, iar eu o respect. Nu este o retragere. Nu și-a încheiat cariera. Cine îl cunoaște știe că încă mai are obiective pe care vrea să le atingă în carieră.

Singurul lucru pe care mi-l doresc ar fi ca ziua în care se va retrage din activitatea de fotbalist să fie diferită decât cea de ieri”, a spus Jose Mourinho în cadrul unei conferințe de presă.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a debutat la naționala Portugaliei în 2003, cu Luiz Felipe Scolari, iar de atunci a prins 234 de partide și a bifat 146 de goluri și 45 de assist-uri, fiind cel mai bun marcator din fotbalul internațional.

”Portugalia va rămâne mereu în sufletul meu. A venit momentul să retrag tricoul cu numărul 7 al echipei naționale. Nu am simțit niciodată că îmi aparține, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta”, a scris Ronaldo, pe rețelele de socializare.

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