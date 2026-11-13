Starul Angliei și al lui FC Bayern a câștigat trofeul mult râvnit la o diferență extrem de mică de puncte față de ceilalți doi adversari aflați în cursă, Kylian Mbappe (locul secund) și Lamine Yamal (locul trei).

Kane a devenit al cincilea englez care obține trofeul și primul după Michael Owen în 2001. Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) şi Kevin Keegan (1978, 1979) sunt ceilalți britanici care au câștigat Balonul de Aur.

”Am fost surprins!” Marc Cucurella a spus cui i-ar fi oferit Balonul de Aur în locul lui Harry Kane

Marc Cucurella, coleg cu Lamine Yamal la naționala Spaniei și cu Kylian Mbappe la Real Madrid, a spus că i-ar fi preferat pe cei doi în fruntea clasamentului în locul lui starului de la naționala Angliei, Harry Kane.

”Nu aș spune că a fost nedrept, pentru că, dacă ne uităm la cifrele sale, vorbim despre niște performanțe statistice pe care Harry Kane s-ar putea să nu le mai atingă niciodată. Din acest punct de vedere, a avut un sezon extraordinar.

Cu toate acestea, personal, i-aș fi acordat premiul lui Mbappé sau lui Lamine Yamal. Sunt genul de jucători pentru care, ca iubitor al fotbalului, aș deschide televizorul special ca să-i urmăresc, înțelegeți ce vreau să spun?

Așadar, nu spun că Harry Kane nu a meritat premiul, dar trebuie să recunosc că am fost puțin surprins”, a spus Cucurella, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Ciprian Marica a reacționat sincer după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Ciprian Marica, fost internațional român, consideră că Harry Kane este un atacant veritabil și că a meritat pe deplin să obțină Balonul de Aur în urma anului pe care l-a avut.

”Sincer, mă bucur pe de o parte că a ajuns Balonul de Aur la un jucător care e decisiv, determinant. Sunt câteva întrebări acolo vizavi de cât cântărește faptul că ai câștigat un trofeu important, mă refer la concurența care a câștigat Campionatul Mondial. Pe de altă parte, da, Harry Kane a dat o căruță de goluri la Bayern, a fost decisiv.

Dacă până acum se vorbea de el că nu câștigă trofee, a ajuns la o echipă unde câștigă trofee și cred că un trofeu îi aparține și mă gândesc la meciul de cupă cu Stuttgart, 3-0 și trei goluri Harry Kane. Decide meciul într-o repriză.

Astfel de atacanți vrem să vedem în meciuri și, consider eu, meritat au așteptat cei de la Bayern 45 de ani să mai câștige un Balon de Aur. În 1981 au mai avut un câștigător de Balon de Aur. Și de partea cealaltă că și englezii, de la Michael Owen nu au mai avut un Balon de Aur.

Harry Kane este un jucător decisiv, astfel de jucători vrei să-i vezi să câștige. Cu tot respectul pentru Rodri... Au fost de-a lungul anilor câțiva jucători de la care am avut semne de întrebare dacă au câștigat complet meritat acest trofeu. Sigur, acum s-a câștigat la voturi puține”, a spus Marica.