Ianis Stoica începe să-și găsească locul în echipa celor de la Estrela Amadora. După transferul său în Portugalia, în vară, fostul jucător al FCSB-ului dă semne că se adaptează la rigorile unui campionat puternic. Prestațiile sale din ultimele săptămâni confirmă acest lucru.

Duminică, în meciul Estrela – Arouca, Ianis Stoica a fost titular și a rămas pe teren până în minutul 82. Contribuția sa, la victoria obținută de gazde, scor 3-1? Imensă! Pentru românul a pasat decisiv, la golurile de 1-0 și 2-0, marcate de Kikas (29) și de Marcus (34). De precizat că Estrela s-a desprins pe tabelă, abia după ce Alex Pinto (Arouca) a fost eliminat, în minutul 28.

Ianis Stoica, cel mai bun meci al sezonului la Estrela

Pentru prestația sa din această seară, Ianis Stoica a fost notat cu 7,9 de Flashscore, el primind cea mai mare notă, alături de coechipierul său, Cabral. La Estrela, media notelor a fost de 7,3. Iată cifrele fotbalistului român, în minutele în care s-a aflat pe teren:

*Acuratețea paselor: 88% (28 din 32)

*Atingeri ale balonului: 45

*Atingeri ale balonului în careul advers: 4

*Dribblinguri reușite: -

De când a ajuns la Estrela, în vară, venind de la Hermannstadt, Ianis Stoica și-a trecut în cont 2 goluri și 2 pase de gol, în 13 apariții, în toate competițiile.

