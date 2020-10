Cavani a SEMNAT si a fost anuntat OFICIAL la noul sau club! Unde va juca atacantul 

Edinson Cavani (33 ani) a semnat cu noul sau club!

Atacantul uruguayan, ramas liber de contract in vara dupa despartirea de Paris Saint-Germain si-a gasit o noua echipa. Desi a fost dorit si in La Liga, Cavani a ales sa mearga in Premier League.

Manchester United a semnat cu Manchester United. Clubul a facut anuntul oficial printr-o postare pe contul de Twitter.

"Manchester United este unul dintre cele mai mari cluburi din lume, e o onoare sa ma aflu aici. Am muncit mult in aceasta perioada si ma simt pregatit sa ma lupt si sa reprezint clubul acesta incredibil", a spus Cavani.

Edinson Cavani va incasa 9 milioane de euro pe an de la Manchester United!