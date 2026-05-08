Schimbări de ultimă oră în Superliga: când se joacă barajul de Conference League și Supercupa + când începe noul sezon

Schimbări de ultimă oră în Superliga: când începe sezonul 2026/2027

Comitetul de urgență din cadrul FRF a aprobat solicitarea LPF ca noul sezon din Superliga să debuteze în weekend-ul 18-19 iulie 2026. Inițial, prima etapă era programată o săptămână mai devreme (11-12 iulie), însă cluburile au solicitat modificarea datei pentru ca jucătorii, în special cei care vor fi convocați la națională în iunie, să aibă timp de refacere.

Astfel, prima etapă din următorul sezon al Superligii se va juca exact în weekend-ul în care la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic sunt programate finala mică și finala mare.

Ultima etapă a Superligii din 2026 se va juca în weekend-ul 19-20 decembrie, în timp ce prima rundă din 2027 e programată în weekend-ul 16-17 ianuarie.

Când se joacă barajul pentru Conference League și Supercupa României

De asemenea, și data Supercupei României s-a modificat. În loc de 4 iulie, duelul dintre câștigătoarea titlului și deținătoarea Cupei României se va juca o săptămână mai târziu, pe 11 iulie.

Tot FRF a anunțat că finala barajului pentru Conference League se va juca vineri, 29 mai.