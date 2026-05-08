Schimbări de ultimă oră în Superliga: când se joacă barajul de Conference League și Supercupa + când începe noul sezon

Schimbări de ultimă oră în Superliga: când se joacă barajul de Conference League și Supercupa + când începe noul sezon Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Federația Română de Fotbal a anunțat modificări în ceea ce privește atât finalul actualului sezon din Superliga, cât și startul următoarei stagiuni.

TAGS:
SuperligaSuperCupa Romanieibaraj Conference LeagueFRF
Din articol

Schimbări de ultimă oră în Superliga: când începe sezonul 2026/2027

Comitetul de urgență din cadrul FRF a aprobat solicitarea LPF ca noul sezon din Superliga să debuteze în weekend-ul 18-19 iulie 2026. Inițial, prima etapă era programată o săptămână mai devreme (11-12 iulie), însă cluburile au solicitat modificarea datei pentru ca jucătorii, în special cei care vor fi convocați la națională în iunie, să aibă timp de refacere.

Astfel, prima etapă din următorul sezon al Superligii se va juca exact în weekend-ul în care la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic sunt programate finala mică și finala mare.

  • Ultima etapă a Superligii din 2026 se va juca în weekend-ul 19-20 decembrie, în timp ce prima rundă din 2027 e programată în weekend-ul 16-17 ianuarie.

Când se joacă barajul pentru Conference League și Supercupa României

De asemenea, și data Supercupei României s-a modificat. În loc de 4 iulie, duelul dintre câștigătoarea titlului și deținătoarea Cupei României se va juca o săptămână mai târziu, pe 11 iulie.

Tot FRF a anunțat că finala barajului pentru Conference League se va juca vineri, 29 mai.

Comunicatul FRF

"În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Cristian PETREAN – Vicepreşedinte FRF, cu unanimitate de voturi, hotărăște:

– Aprobă solicitarea Ligii Profesioniste din 04.05.2026 cu privire la modificarea datei de începere a sezonului 2026/2027 al Superligii, în sensul începerii ediției 2026/2027 a Superligii în weekend-ul 18-19 iulie 2026, în loc de 11-12 iulie 2026 cum fusese inițial stabilit.

– Ca urmare a deciziei de la punctul 1 de mai sus, aprobă cu unanimitate de voturi:

a) Calendarul competițional al Superligii, sezonul 2026/2027;

b) Modifică data de desfășurare a Supercupei României, aceasta urmând a se disputa în data de 11 iulie 2026, în loc de 4 iulie 2026 cum fusese inițial stabilit.

– Aprobă modificarea datei de desfășurare a jocului de baraj pentru ultimul loc eligibil pentru participarea în competițiile europene, acesta urmând a se desfășura în data de 29 mai 2026", a transmis FRF.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
ULTIMELE STIRI
Poze incendiare cu fiica unui fost mare fotbalist. Transformare fizică uimitoare
Poze incendiare cu fiica unui fost mare fotbalist. Transformare fizică uimitoare
Marcus Rashford, OUT de la Barcelona! Un gigant din Premier League intră în cursă pentru transfer
Marcus Rashford, OUT de la Barcelona! Un gigant din Premier League intră în cursă pentru transfer
Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor
Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor
Spaniolii aruncă bomba! Andrei Rațiu, tot mai aproape de transferul carierei: 25.000.000 €
Spaniolii aruncă bomba! Andrei Rațiu, tot mai aproape de transferul carierei: 25.000.000 €
Anunțul momentului la CFR Cluj. Ioan Varga a hotărât ce se întâmplă cu Daniel Pancu din sezonul viitor
Anunțul momentului la CFR Cluj. Ioan Varga a hotărât ce se întâmplă cu Daniel Pancu din sezonul viitor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial



Recomandarile redactiei
Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor
Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor
Spaniolii aruncă bomba! Andrei Rațiu, tot mai aproape de transferul carierei: 25.000.000 €
Spaniolii aruncă bomba! Andrei Rațiu, tot mai aproape de transferul carierei: 25.000.000 €
Anunțul momentului la CFR Cluj. Ioan Varga a hotărât ce se întâmplă cu Daniel Pancu din sezonul viitor
Anunțul momentului la CFR Cluj. Ioan Varga a hotărât ce se întâmplă cu Daniel Pancu din sezonul viitor
Ofertat de două cluburi din Premier League, Cesc Fabregas s-a decis! Unde va antrena rivalul lui Chivu
Ofertat de două cluburi din Premier League, Cesc Fabregas s-a decis! Unde va antrena rivalul lui Chivu
Fotbalistul momentului din România și-a anunțat revenirea în Superliga: „M-a sunat”
Fotbalistul momentului din România și-a anunțat revenirea în Superliga: „M-a sunat”
Alte subiecte de interes
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Supercupa României la handbal masculin și feminin | Știm toate meciurile! Tragerea la sorți a fost LIVE pe Sport.ro
Supercupa României la handbal masculin și feminin | Știm toate meciurile! Tragerea la sorți a fost LIVE pe Sport.ro
S-a aflat cine va arbitra FCSB - Corvinul, în Supercupa României! Anunțul făcut de FRF
S-a aflat cine va arbitra FCSB - Corvinul, în Supercupa României! Anunțul făcut de FRF
Propunere neașteptată pentru barajul Dinamo - FCSB: "Ce poate fi mai frumos de atât?"
Propunere neașteptată pentru barajul Dinamo - FCSB: "Ce poate fi mai frumos de atât?"
Veste bună pentru FCSB! Rivala din play-out nu a depus licența pentru Europa
Veste bună pentru FCSB! Rivala din play-out nu a depus licența pentru Europa
CITESTE SI
Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

stirileprotv Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

stirileprotv Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!