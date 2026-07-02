Câștigătoarea Cupei a fost exclusă din Europa. Motivul din spatele deciziei UEFA

Potrivit forului continental, câștigătoarea cupei naționale din Cehia și-a pierdut dreptul de a evolua în cupele europene din acest sezon. Comisia de Apel a stabilit că echipa „nu îndeplinește criteriile de admitere”, hotărârea fiind luată din cauza activităților ilicite din campionatul intern. Oficialii de la Nyon au transmis că gruparea a fost implicată direct sau indirect în acțiuni menite să influențeze rezultatele fotbalistice la nivel național.

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Modificări pe lista echipelor calificate

Hotărârea comunicată joi generează o reorganizare completă a locurilor alocate cluburilor afiliate la Federația Cehă de Fotbal. Viktoria Plzen avansează pe grilă și preia locul din play-off-ul Ligii Europa, poziție care îi aparținea inițial formației Karvina, grație câștigării trofeului intern.

În același timp, Hradec Kralove face un pas în față, ocupând poziția lăsată liberă de Viktoria Plzen, și va evolua în turul al doilea de calificare din Liga Europa. Beneficiară este și Jablonec, echipă care prinde in extremis un bilet pentru Europa și va intra direct în turul secund preliminar din Conference League, în locul celor de la Hradec Kralove.

Sancțiunea aplicată de UEFA urmează unei alte măsuri drastice luate pe plan local. În luna iunie, comisia de etică a federației de la Praga a exclus clubul Karvina din competițiile de top ale țării.