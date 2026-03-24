Zeci de persoane au fost arestate marţi în Cehia, sub suspiciunea de implicare în trucarea meciurilor de fotbal din prima ligă şi din categoriile de tineret, într-una dintre cele mai mari operaţiuni anticorupţie în sport din această ţară, transmite EFE.

''Încă de la ora 6:00 dimineaţa, este în desfăşurare o operaţiune de amploare, probabil cea mai mare din istoria fotbalului ceh'', le-a declarat preşedintele Federaţiei Cehe de Fotbal, David Trunda, membrilor Comitetului Executiv, potrivit CT24.

Această razie este rezultatul cooperării dintre federaţia cehă şi poliţie, potrivit lui Trunda, care a precizat că ''abuzul este deosebit de răspândit în Moravia (n.r. - regiunea estică a ţării), reprezentând 99% din cazuri, afectând zeci de persoane.''

''Comisia de Etică va iniţia astăzi proceduri împotriva a peste 40 de jucători, antrenori, arbitri şi cluburi, inclusiv echipe din prima până la a patra divizie, precum şi ligile de tineret'', a adăugat Trunda.

Şeful Parchetului din Olomouc, Radim Dragoun, a confirmat raidul poliţiei în care au fost arestate ''câteva zeci de persoane'' şi au fost efectuate percheziţii la domicilii şi alte spaţii şi proprietăţi.

Detectivi din cadrul Unităţii Naţionale de Combatere a Criminalităţii Organizate (NCOZ) au participat la operaţiune, alături de ofiţeri din poliţia regională, care nu au specificat locul arestărilor sau numele suspecţilor, informează Agerpres.

Potrivit site-ului sportiv iSport.cz, Europol şi Interpol participă, de asemenea, la operaţiune, care a fost precedată de o anchetă de trei ani.

Lista publicată de iSport.cz

Pavel Býma, fost președinte FC Zlínsko

Lukáš Vychodil, fost jucătpr FC Zlínsko

Roman Bala, jucător Zábřeh

Marek Kalina, jucător SC Znojmo

Michal Suchý, jucător SC Znojmo

Andrii Lychkivskyi

Nicolas Tilkeridis, jucător SFC Opava

Lumír Číž, jucător MFK Chrudim

Samuel Šigut (foto), jucător la MFK Karviná în prima ligă

Sebastian Pejša

Matěj Hýbl

Jakub Tlustý

Denis Holub

Daniel Kubát

Filip Štěpánek

Vilém Gettler

Simon Vejtasa

Jan Nápravník

Lukáš Hála

Roman Procházka

Josef Tomanec

Šimon Žalud

Jiří Remiáš

Tim Kramář

Robert Russmann

Matyáš Moučka

Tomáš Bělíček

Zdeněk Novotný

Milan Sasko

Jan Petřík

Jan Všetečka

Miroslav Zelinka

Jan Wolf

Luboš Drozdy

Michal Gasnárek

Tomáš Svoboda

Vlastimil Ogrodník

Jiří Kolačný

Adrian Nemšovský

Zdeněk Kofroň

Martin Latka, fost președinte Opava

Clubul Opava

Clubul FC Zlínsko

Clubul 1.SC Znojmo

Clubul MFK Karviná, din prima ligă

Clubul START Brno

Clubul Vratimov