Zeci de persoane au fost arestate marţi în Cehia, sub suspiciunea de implicare în trucarea meciurilor de fotbal din prima ligă şi din categoriile de tineret, într-una dintre cele mai mari operaţiuni anticorupţie în sport din această ţară, transmite EFE.
''Încă de la ora 6:00 dimineaţa, este în desfăşurare o operaţiune de amploare, probabil cea mai mare din istoria fotbalului ceh'', le-a declarat preşedintele Federaţiei Cehe de Fotbal, David Trunda, membrilor Comitetului Executiv, potrivit CT24.
Această razie este rezultatul cooperării dintre federaţia cehă şi poliţie, potrivit lui Trunda, care a precizat că ''abuzul este deosebit de răspândit în Moravia (n.r. - regiunea estică a ţării), reprezentând 99% din cazuri, afectând zeci de persoane.''
''Comisia de Etică va iniţia astăzi proceduri împotriva a peste 40 de jucători, antrenori, arbitri şi cluburi, inclusiv echipe din prima până la a patra divizie, precum şi ligile de tineret'', a adăugat Trunda.
Şeful Parchetului din Olomouc, Radim Dragoun, a confirmat raidul poliţiei în care au fost arestate ''câteva zeci de persoane'' şi au fost efectuate percheziţii la domicilii şi alte spaţii şi proprietăţi.
Detectivi din cadrul Unităţii Naţionale de Combatere a Criminalităţii Organizate (NCOZ) au participat la operaţiune, alături de ofiţeri din poliţia regională, care nu au specificat locul arestărilor sau numele suspecţilor, informează Agerpres.
Potrivit site-ului sportiv iSport.cz, Europol şi Interpol participă, de asemenea, la operaţiune, care a fost precedată de o anchetă de trei ani.
Lista publicată de iSport.cz
Pavel Býma, fost președinte FC Zlínsko
Lukáš Vychodil, fost jucătpr FC Zlínsko
Roman Bala, jucător Zábřeh
Marek Kalina, jucător SC Znojmo
Michal Suchý, jucător SC Znojmo
Andrii Lychkivskyi
Nicolas Tilkeridis, jucător SFC Opava
Lumír Číž, jucător MFK Chrudim
Samuel Šigut (foto), jucător la MFK Karviná în prima ligă
Sebastian Pejša
Matěj Hýbl
Jakub Tlustý
Denis Holub
Daniel Kubát
Filip Štěpánek
Vilém Gettler
Simon Vejtasa
Jan Nápravník
Lukáš Hála
Roman Procházka
Josef Tomanec
Šimon Žalud
Jiří Remiáš
Tim Kramář
Robert Russmann
Matyáš Moučka
Tomáš Bělíček
Zdeněk Novotný
Milan Sasko
Jan Petřík
Jan Všetečka
Miroslav Zelinka
Jan Wolf
Luboš Drozdy
Michal Gasnárek
Tomáš Svoboda
Vlastimil Ogrodník
Jiří Kolačný
Adrian Nemšovský
Zdeněk Kofroň
Martin Latka, fost președinte Opava
Clubul Opava
Clubul FC Zlínsko
Clubul 1.SC Znojmo
Clubul MFK Karviná, din prima ligă
Clubul START Brno
Clubul Vratimov