Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Lucian Filip va sta pe banca celor de la FCSB la meciul cu Petrolul, de vineri. Între timp, Mihai Stoica și Gigi Becali caută un nou antrenor pentru meciurile rămase din play-out și pentru partidele din barajul pentru Conference League.
Un fost coleg al lui Adrian Mutu ar putea deveni antrenor la FCSB: "Liverani?"
Într-o intervenție avută la Digisport, marți seară, Gigi Becali a dezvăluit că lui FCSB i s-ar fi propus un antrenor care a avut o carieră impresionantă ca jucător în Italia. În plus, a adăugat că respectivul ar fi fost coleg și cu Adrian Mutu.
"MM mi-a zis că unul a fost foarte mare ca jucător. E cunoscut, dar nu vi-l spun pentru că voi îl știți. Cred că a jucat și cu Adrian prin Italia", a spus Gigi Becali.
Prezent în studio, Mutu a încercat să ghicească și a întrebat: "Liverani?". Becali a răspuns evaziv: "Nu știu eu. Nu mai țin minte"
"Liverani a ieșit un foarte bun antrenor. A antrenat în Serie A", a mai adăugat Mutu.
Fabio Liverani (49 de ani) este fost internațional italian și fost coleg cu Adrian Mutu la Fiorentina. Ca antrenor a strâns peste 60 de meciuri în Serie A la Genoa, Lecce, Parma și Salernitana, dar și peste 60 de meciuri în Serie B la Ternana ori Lecce.
Ultimul mandat de antrenor al lui Fabio Liverani a fost la Ternana, în Serie C, în perioada aprilie 2025 - martie 2026.
Alberto Gilardino, o altă variantă
Pe parcursul discuției, Adrian Mutu a mai venit cu o variantă după descrierea făcută de Gigi Becali.
"Sau Gilardino! A plecat de la Pisa acum", a spus Mutu.
"Nu e numai unul. Sunt mai mulți, să știți. Întrebați-l pe MM, să vă spună el. Atât vă spun: sunt mulți antrenori care corespund cerințelor mele", a replicat Becali.
Alberto Gilardino (43 de ani) a avut o carieră extraordinară ca jucător. Italianul a cucerit Cupa Mondială în 2006, dar și Liga Campionilor, Supercupa Europei ori Campionatul Mondial al Cluburilor cu AC Milan.
Fost coleg cu Mutu la Fiorentina, Gilardino și-a început cariera de antrenor în ligile inferioare din Italia, la Rezzato, Pro Vercelli și Siena, iar în 2022 a preluat Genoa, alături de care a obținut promovarea în Serie A.
Ultima experiență de antrenor a lui Gilardino a fost în Serie A, la actuala ultimă clasată Pisa. Aventura lui s-a încheiat la începutul lunii februarie, după 7 luni de mandat.
MM Stoica a confirmat: "Mi s-au propus inclusiv nume mari"
Mihai Stoica a transmis din nou că următorul antrenor de la FCSB va fi cu siguranță străin. Oficialul campioanei spune că a primit deja numeroase propuneri, însă Gigi Becali nu se grăbește să instaleze un nou tehnician.
"Sunt foarte multe variante. Mult mai multe decât mă așteptam, inclusiv nume mari. Variante de prin preajmă și din țări cu fotbal dezvoltat. Mi-au fost propuși, curg CV-urile.
Avem o lună la dispoziție să punem antrenor. Eu mă grăbesc să pun antrenor, dar Gigi a zis să nu mă grăbesc și să așteptăm. El e foarte calculat.
E clar că va fi un antrenor străin", a mai spus Mihai Stoica.