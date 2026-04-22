Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Lucian Filip va sta pe banca celor de la FCSB la meciul cu Petrolul, de vineri. Între timp, Mihai Stoica și Gigi Becali caută un nou antrenor pentru meciurile rămase din play-out și pentru partidele din barajul pentru Conference League.

Un fost coleg al lui Adrian Mutu ar putea deveni antrenor la FCSB: "Liverani?"

Într-o intervenție avută la Digisport, marți seară, Gigi Becali a dezvăluit că lui FCSB i s-ar fi propus un antrenor care a avut o carieră impresionantă ca jucător în Italia. În plus, a adăugat că respectivul ar fi fost coleg și cu Adrian Mutu.

"MM mi-a zis că unul a fost foarte mare ca jucător. E cunoscut, dar nu vi-l spun pentru că voi îl știți. Cred că a jucat și cu Adrian prin Italia", a spus Gigi Becali.

Prezent în studio, Mutu a încercat să ghicească și a întrebat: "Liverani?". Becali a răspuns evaziv: "Nu știu eu. Nu mai țin minte"

"Liverani a ieșit un foarte bun antrenor. A antrenat în Serie A", a mai adăugat Mutu.

Fabio Liverani (49 de ani) este fost internațional italian și fost coleg cu Adrian Mutu la Fiorentina. Ca antrenor a strâns peste 60 de meciuri în Serie A la Genoa, Lecce, Parma și Salernitana, dar și peste 60 de meciuri în Serie B la Ternana ori Lecce.

Ultimul mandat de antrenor al lui Fabio Liverani a fost la Ternana, în Serie C, în perioada aprilie 2025 - martie 2026.