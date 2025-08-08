Care sunt șansele de calificare ale lui FCSB, CFR și Craiova în play-off-ul competițiilor europene

Alexandru Hațieganu
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Se cunosc șansele de calificare ale echipelor românești în play-off-ul competițiilor europene, după rezultatele din manșa tur.

În prima manșă din turul trei Europa League, FCSB s-a impus cu 3-2 în fața lui Drita, în timp ce CFR Cluj a pierdut cu 1-2 duelul cu Braga. Craiova s-a impus de o manieră clară în fața lui Spartak Trnava, scor 3-0.

Citește și: Daniel Bîrligea, vizibil emoționat după meciul cu Drita! A plâns imediat după final

Șansele de calificare ale lui FCSB, CFR și Craiova în play-off-ul competițiilor europene

În urma rezultatelor din meciurile tur, Football Meets Data a calculat șansele de calificare ale fiecărei formații.

Astfel, Universitatea Craiova are cea mai mare șansă să meargă în play-off-ul Conference League, în urma victoriei clare în fața formației din Slovacia. Oltenii au 94% șanse să treacă mai departe.

Nici FCSB nu stă rău, după revenirea spectaculoasă din partida cu Drita și are șanse de 88% la calificarea în play-off-ul Europa League.

Formația care stă cel mai rău din acest punct de vedere este CFR Cluj. Cum era de așteptat, trupa lui Dan Petrescu are cele mai mici șanse să o elimine pe Braga, mai exact doar 12%.

Rezumatul meciului FCSB - Drita 3-2

