"A venit momentul să anunț sfârșitul carierei mele internaționale"

Ellyes Skhiri și-a anunțat retragerea din echipa națională a Tunisiei, pentru care evolua din 2018 și în tricoul căreia a strâns 86 de selecții și patru goluri, inclusiv toate cele nouă meciuri disputate la ultimele trei turnee finale de Cupe Mondiale. Acesta purta și banderola de căpitan a "Vulturilor din Cartagina".

"A venit momentul să anunț sfârșitul carierei mele internaționale. Să port acest tricou și să-mi reprezint țara m-a făcut mândru și a fost o mare onoare. Emoțiile, momentele împărtășite și toate aceste amintiri vor rămâne cu mine pentru totdeauna", a transmis acesta pe rețelșe sociale.

Mouin Chaabani, noul selecționer al Tunisiei, se va baza pe postul acestuia pe Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Mahmoud (Esperance Tunis), Hannibal Mejbri (Burnley), Mohamed Romdhane (Al-Shamal SC), Houssem Tka (CR Belouizdad) și Aissa Laidouni (Al-Wakrah SC), în timp ce banderola de căpitan a echipei ar putea fi preluată de fundașii Montassar Talbi (Lorient) sau Ali Abdi (Nice).

A jucat la ultimele trei ediții de Cupă Mondială

Ellyes Joris Skhiri (31 de ani) este născut la Lunel (regiunea Occitania), din tată tunisian și mamă franceză. S-a format la juniorii cluburilor Gallia Club Lunel și Montpellier Herault SC. La nivel de seniori a evoluat ca mijlocaș defensiv pentru Montpellier B (2014-2015), Montpellier (2015-2019), FC Koln (2019-2023, 2026-) și Eintracht Frankfurt (2023-2026).

Are 86 de selecții și 4 goluri pentru naționala Tunisiei, cu care a participat la CM 2018 (grupe), Cupa Africii pe Națiuni 2019 (semifinale), CM 2022 (grupe), Cupa Africii pe Națiuni 2023 (grupe) și CM 2026 (grupe). În palmares are titlul de Fotbalistul Tunisian al Anului (2021), semifinale de Coupe de la Ligue (2017-2018), un loc trei în Bundesliga (2023-2024), sferturi de finală în Europa League (2023-2024) și includerea în Echipa Sezonului din Bundesliga (2021-2022). Poate evolua ca închizător și mijlocaș central și este cotat la 5 milioane de euro. Are dublă cetățenie, tunisiană și franceză.

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