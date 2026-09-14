Laurențiu Reghecampf tocmai și-a prelungit mandatul la Esperance Tunis, cel puțin până în luna octombrie. Pentru că partida din weekend, cu ultima clasată Hammam-Lif, era una de totul sau nimic pentru fostul antrenor al FCSB-ului.

Practic, orice alt rezultat, în afară de o victorie, l-ar fi „îngropat“ pe tehnicianul român, sub o presiune infernală după jocul neconvingător din primele trei etape. Chiar dacă Esperance a obținut două victorii și o înfrângere, fanii au cerut „decapitarea“ lui „Reghe“, reproșându-i prestațiile slabe ale echipei. Cel mai îngrijorător a fost jocul defensiv, în condițiile în care Esperance a luat 6 goluri în trei meciuri.

Din fericire pentru Reghecampf, meciul cu Hammam-Lif a mai luat presiunea de pe el și i-a permis să zică, în premieră, că problemele din apărare sunt pe cale de a fi rezolvate.

Reghecampf, lider în Tunisia după primul meci fără gol încasat

Pe terenul ultimei clasate, echipa lui „Reghe“ s-a impus la limită, scor 1-0, în ultima partidă înainte de pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale. Singurul gol al întâlnirii a fost înscris de Sahraoui, în minutul 56.

Victoria, deși la limită, a adus două premiere pentru Reghecampf, în acest sezon. În primul rând, Esperance a bifat primul joc fără gol încasat, la a patra încercare. Apoi, ca pe vremea când era la FCSB și domina campionatul românesc, „Reghe“ a ajuns pe primul loc al clasamentului din Tunisia. Aici, după patru etape, Esperance are 9 puncte. Podiumul e completat de Sakiet Eddaier (8 puncte) și de Bizertin (7 puncte). Cu precizarea că ultima formație are un meci mai puțin disputat.

Reghecampf a răsuflat ușurat: „Bine că n-am luat gol“

Pentru Esperance, următorul meci va fi pe 10 octombrie, tot în campionat, cu Olympique Beja, locul 14 din 16. Până atunci, Laurențiu Reghecampf a primit răgazul de a mai „repara“ ce nu merge la echipă. Discursul său de după victoria cu Hammam-Lif a arătat un antrenor scăpat de presiunea imediată a demiterii.

„Știam că va fi un meci foarte dificil pentru că terenul pe care s-a jucat a fost foarte mic. Gazonul n-a avut o condiție bună, astfel încât să putem pasa și să construim din spate. A trebuit să ne adaptăm repede. Am câștigat și asta e cel mai important lucru. Am avut alte două, trei ocazii mari de tot de a înscrie. Chiar dacă n-am reușit să majorăm scorul, mă bucur că, pentru prima dată în acest sezon, echipa noastră n-a luat gol. E un lucru bun. Așa cum v-am mai spus, trebuie să ne acordați mai mult timp. Avem foarte mulți jucători noi și trebuie să-i acomodăm pe toți“, a spus „Reghe“.