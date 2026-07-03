Articol scris de Matei BARBU

Bayern Munchen a anunțat transferul fundașului stânga Nathaniel Brown de la rivala Eintracht Frankfurt pentru suma de 55 de milioane de euro.

Gigantul bavarez a precizat că Brown, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract valabil până în iunie 2031.

„S-a remarcat la Cupa Mondială și a demonstrat de ce îl urmărim de ceva vreme. Ne va extinde opțiunile atât în apărare, cât și la mijlocul terenului”, a declarat Max Eberl, membru al Consiliului Director al lui Bayern, responsabil pentru problemele sportive.

Născut în Bavaria dintr-o mamă germană și un tată american, Brown ar fi putut evolua pentru naționala Statelor Unite.

Cariera lui Brown

El a fost un jucător de bază al naționalei de tineret (U21) a Germaniei, care a pierdut finala Campionatului European în fața Angliei anul trecut, și a declarat că dorește să continue să reprezinte Germania.

Brown s-a transferat la Frankfurt de la Nürnberg pentru 3,5 milioane de euro în 2024 și a marcat șapte goluri în 75 de meciuri disputate pentru club. De asemenea, a bifat opt apariții în Liga Campionilor în sezonul trecut.

„Nene a făcut progrese impresionante la Eintracht Frankfurt. Evident, ne-am fi dorit să rămână alături de noi, însă și-a exprimat dorința de a face următorul pas în carieră”, a declarat directorul sportiv al clubului din Frankfurt, Markus Krösche.

Brown este al doilea transfer al lui Bayern din această pauză competițională, după marocanul Ismael Saibari, sosit de la PSV Eindhoven, iar venirea sa reflectă preocupările clubului legate de problemele medicale ale vedetei canadiene Alphonso Davies.

„Înseamnă enorm pentru mine să am șansa de a juca pentru acest club și sunt extrem de mândru. În plus, sunt originar din Bavaria, ceea ce face ca totul să fie și mai special”, a spus Brown.

Jucătorul a precizat că antrenorul lui Bayern, Vincent Kompany, a jucat un rol esențial în decizia sa de a se alătura echipei.

„Kompany, în mod special, mi-a prezentat viziunea sa asupra dezvoltării mele și m-a convins pe deplin”, a afirmat fundașul.