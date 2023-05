La scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, o parte dintre zecile de mii de ruşi şi ucraineni care s-au refugiat în Georgia, o ţară din Caucazul de Sud, s-au adunat pentru a forma o ligă de fotbal amator, relatează Reuters.

La mai bine de un an de la înfiinţare, Footbilisi numără în prezent aproximativ 700 de fotbalişti amatori, reunind georgieni, ruşi, ucraineni şi alţi străini. Jucătorii spun că sentimentul de solidaritate din cadrul ligii i-a ajutat să facă faţă faptului că au fugit de acasă.

"La început, fotbalul ne-a ajutat, şi încă ne ajută, să ne luăm gândul de la lucruri", a declarat Ruslan, un organizator de turnee originar din Sankt Petersburg.

"Ne-am aflat într-un mediu nou, cu o limbă necunoscută pentru majoritatea. O societate nouă, cu propriile sale moduri, cu propria sa viziune asupra vieţii", spune el.

Pe terenurile unei academii de fotbal dintr-o suburbie înverzită din Tbilisi, jucătorii pot încerca să treacă peste unele dintre diviziunile naţionale şi culturale care au cuprins Georgia de la izbucnirea războiului pe scară largă din Ucraina, anul trecut.

Oferind intrarea fără vize ruşilor, ucrainenilor şi altor naţionalităţi, Georgia a devenit unul dintre principalele refugii pentru emigranţii care fugeau de război, de recrutare şi de represiunea din Ucraina, Rusia şi Belarus.

Cu toate acestea, mulţi georgieni, profund marcaţi de propriile războaie cu Rusia pentru regiunile separatiste Abhazia şi Osetia de Sud, rămân ostili faţă de afluxul de emigranţi, în special faţă de ruşi.

Graffiti care îi încurajează pe ruşi să părăsească Georgia sunt ceva obişnuit în Tbilisi. Miercuri, preşedintele ţării a sprijinit un sistem de vize pentru a limita numărul de noi sosiri din Rusia.

Jucătorul georgian Jaba Akhobadze a declarat că războiul din Ucraina a avut o rezonanţă personală pentru că părinţii săi au fost expulzaţi din Abhazia de către separatiştii susţinuţi de Rusia în regiune. Chiar şi aşa, el şi-a exprimat mândria faţă de caracterul cosmopolit al Footbilisi.

"Este toată lumea aici. Georgieni, ruşi, ucraineni. Suntem o echipă internaţională", a spus el.

Potrivit jucătorilor, membrii Footbilisi sunt în mod uniform împotriva războiului, chiar dacă preferă să evite subiectul.

"De cele mai multe ori nu se discută despre război", a declarat Rodion Dukhlich, un jucător din Doneţk, un oraş ucrainean controlat de ruşi din 2014.

"Dar oamenii de aici sunt cu toţii împotriva războiului şi nu îl susţin. Cei care îl susţin îşi pot găsi propriile grupuri. Dacă ele chiar există aici".

Pentru alţii, prieteniile de pe teren sunt susţinute de un umor negru în jurul dificultăţilor emigrării şi a unui viitor incert.

"Glumim despre (război)... într-un mod prietenos. Este mai uşor să abordăm subiectul în acest fel", a declarat Vasily, un jucător din Moscova.

"Bineînţeles că toată lumea înţelege de ce se află aici. Ne susţinem unii pe alţii. Şi acest lucru ne atrage la acest club. Este mai mult decât doar fotbal", a spus el, conform news.ro.

