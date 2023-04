Vitali Merinov, de patru ori campion mondial la kickboxing, care a luptat pe frontul din Ucraina, a murit din cauza rănilor suferite pe câmpul de luptă, a declarat, sâmbătă, primarul oraşului Ivano-Frankivsk, citat de CNN.

Primarul Ruslan Martsynkiv a numit, într-o postare pe Facebook, moartea lui Merinov ”o pierdere ireparabilă pentru comunitatea din Ivano-Frankivsk”.

Merinov era, de asemenea, un membru al Comiteteului executiv al Consiliului oraşului, potrivit lui Martsynkiv.

”Vitali Merinov a plecat la război în prima zi a invaziei pe scară largă”, a spus Martsynkiv.

”El a suferit o rană de la şrapnelul unei arme de foc la un picior, în timpul uneia dintre bătălii.

Merinov s-a recuperat şi s-a întors pe front şi a apărat Ucraina până la ultima suflare”, a arătat acesta.

Primarul nu a precizat în ce bătălie a suferit Merinov cele mai recente răni. El a lăsat în urmă o soţie şi pe fiica lor de doi ani, a adăugat Martsynkiv, conform news.ro.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a luat vieţile a 262 de sportivi ucraineni şi a distrus 363 de unităţi sportive, a declarat, sâmbătă, ministrul ucrainean al Sportului, Vadim Huttsait, relatează Reuters.

