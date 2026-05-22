Campion în Ungaria, românul s-a despărțit de echipă după 3 ani!

Apărătorul central Deian Boldor a ajuns la gruparea maghiară în septembrie 2023, într-o perioadă în care ETO Gyor evolua în eșalonul secund și forța revenirea în prima ligă. Românul a pus umărul la promovarea echipei, bifând 24 de partide și aproape 1700 de minute în primul său sezon.
După accederea în prima ligă, Boldor și-a pierdut statutul de titular incontestabil, însă a rămas o piesă importantă în vestiar, ajutând la integrarea jucătorilor tineri. În cele două stagiuni petrecute pe prima scenă a fotbalului maghiar, românul a strâns 23 de prezențe în campionat, 6 în cupă și 3 în competițiile europene, marcând 4 goluri în cei trei ani petrecuți la club, potrivit informațiilor furnizate de echipa sa.
Despărțirea se produce la scurt timp după o performanță uriașă. Săptămâna trecută, ETO Gyor, formație cu patru români în lot (Paul Anton, Ștefan Vlădoiu, Claudiu Bumba și Deian Boldor), a cucerit campionatul Ungariei, oprind seria de șapte titluri consecutive a lui Ferencvaros.
Mesajul de despărțire al fundașului
La plecarea de la Gyor, Boldor a ținut să mulțumească staff-ului, conducerii și suporterilor maghiari.
„Un mesaj sau o propoziție nu ar fi niciodată de ajuns pentru a descrie tot ce am trăit împreună. Am avut oportunitatea și bucuria de a petrece trei ani frumoși în familia ETO FC Gyor, plini de angajament, muncă grea și performanțe care au ajutat clubul să ajungă acolo unde îi este cu adevărat locul. Le mulțumesc tuturor antrenorilor, directorului nostru sportiv, Steven Vanharen, staff-ului, echipei medicale și tuturor celor care au avut grijă de noi zi de zi.
Le mulțumesc colegilor mei, care au devenit mult mai mult decât simpli coechipieri – au devenit o familie. Mulțumiri speciale familiei Világi pentru că mi-a oferit șansa de a rămâne aici atât de mult timp. Și le mulțumesc suporterilor ETO pentru sprijinul incredibil din acești ani. Am dat totul, iar eforturile noastre au dat roade! A fost o experiență frumoasă și de neuitat. Îmi veți lipsi cu toții, îmi voi aminti mereu de voi și voi continua să susțin ETO”, a transmis Deian Boldor.