Campion în Ungaria, românul s-a despărțit de echipă după 3 ani!

Apărătorul central Deian Boldor a ajuns la gruparea maghiară în septembrie 2023, într-o perioadă în care ETO Gyor evolua în eșalonul secund și forța revenirea în prima ligă. Românul a pus umărul la promovarea echipei, bifând 24 de partide și aproape 1700 de minute în primul său sezon.

După accederea în prima ligă, Boldor și-a pierdut statutul de titular incontestabil, însă a rămas o piesă importantă în vestiar, ajutând la integrarea jucătorilor tineri. În cele două stagiuni petrecute pe prima scenă a fotbalului maghiar, românul a strâns 23 de prezențe în campionat, 6 în cupă și 3 în competițiile europene, marcând 4 goluri în cei trei ani petrecuți la club, potrivit informațiilor furnizate de echipa sa.

Despărțirea se produce la scurt timp după o performanță uriașă. Săptămâna trecută, ETO Gyor, formație cu patru români în lot (Paul Anton, Ștefan Vlădoiu, Claudiu Bumba și Deian Boldor), a cucerit campionatul Ungariei, oprind seria de șapte titluri consecutive a lui Ferencvaros.